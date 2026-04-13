13 de abril de 2026 Inicio
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La madre de Bastian mostró cómo se recupera el niño tras el accidente en Pinamar: "El milagro más lindo que verán"

El menor permanece internado en un hospital de San Justo y fue operado en más de 10 oportunidades, después de que fuera atropellado en Pinamar cuando estaba en una UTV.

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Bastian Jerez sufrió un accidente en Pinamar.

Bastian Jerez sufrió un accidente en Pinamar.

La madre de Bastian Jerez, el niño de ocho años que fue atropellado en marzo en la ciudad de Pinamar cuando se encontraba en una UTV, expuso una foto del menor mientras se recupera en el Hospital Italiano de San Justo, luego de que fuera intervenido quirúrgicamente en más de 10 oportunidades.

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En la red social Instagram, Macarena Collantes publicó una foto del niño, en la que se lo observa con los ojos abiertos. "El milagro más lindo que verán hoy. Te amo Bastian", expresó junto a la imagen, que se viralizó rápidamente.

El choque ocurrió en la zona de médanos conocida como La Frontera, en Pinamar. Allí, el UTV en el que viajaba el menor junto a su familia chocó de frente contra una camioneta Volkswagen Amarok. Tras haber estado internado en la ciudad balnearia, fue trasladado a Mar del Plata en cuanto los médicos vieron que estaba en condiciones para ser derivado, mientras que después fue trasladado hacia San Justo.

Bastian Jerez recuperación foto
Bastian Jerez se recupera tras el accidente.

Bastian Jerez se recupera tras el accidente.

En el marco de la investigación, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires inhabilitó a los dos conductores involucrados en el choque, luego de que ambos dieran positivo en los test de alcoholemia.

La sanción alcanza a Noemí Quirós, quien conducía el UTV, y a Manuel Molinari, conductor de la Amarok. En la resolución oficial se advierte que este tipo de conductas "representan un riesgo actual y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de las personas".

Las pericias toxicológicas, realizadas en el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, confirmaron que ambos conductores tenían alcohol en sangre al momento del impacto. Quirós registró una alcoholemia de 0,41 gramos por litro, mientras que Molinari dio 0,25, valores que superan el límite permitido en la provincia de Buenos Aires, donde rige la tolerancia cero.

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