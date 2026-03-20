Bastian Jerez volvió a ser operado: ya pasó por más de 10 cirugías tras el accidente en Pinamar El niño de 8 años fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Italiano de San Justo. "Salió todo bien", confirmó su madre tras la operación. Por + Seguir en







El niño está internado en San Justo tras su traslado desde la costa, donde sufrió el accidente.

A más de dos meses del brutal accidente de Bastian Jerez en La Frontera de Pinamar, el niño de 8 años volvió a someterse a una cirugía en el Hospital Italiano de San Justo y ya contabiliza más de 10 ingresos a la sala de operaciones. "Salió todo bien", confirmó la madre, tras la intervención.

El 12 de enero, el niño viajaba en una UTV sin casco y sin protección, en los brazos de su padre, y fue uno de los más damnificados por el accidente. En esta ocasión, los médicos procedieron a colocarle una nueva válvula, una decisión tomada luego de que la nueva tomografía saliera "un poco mejor que la anterior". Tras la operación, Macarena aseguró: "Salió todo bien".

En medio de este proceso de recuperación, la mujer reforzó el pedido de apoyo a la comunidad: "Sigamos pidiendo por él, por favor. Dios, gracias, gracias".

Macarena Collantes, mamá Bastian Macarena Collantes, madre de Bastian, pidió rezar por la salud del niño. Instagram A través de sus historias de Instagram, Macarena también compartió palabras de aliento dedicadas directamente a su hijo: "Vamos, hijo, sos muy fuerte. Siempre te lo digo, sé que Dios tiene un propósito con todo esto. Estamos a un paso de la cuenta regresiva".

Además, en la víspera de esta nueva cirugía, publicó un emotivo video que resume los difíciles días de internación, acompañándolo con una sentida reflexión: "Hoy quiero compartir un pedacito de nuestra historia… Un camino que no elegimos, pero que nos enseñó lo fuerte que puede ser el amor".

Cómo fue el accidente en Pinamar El accidente ocurrió el 12 de enero, cuando el UTV en el que viajaba Bastian junto a su familia chocó contra una camioneta Amarok en la zona de médanos de La Frontera, en Pinamar. El nene fue internado de urgencia en un hospital local, donde lo operaron dos veces. Por la gravedad de las heridas, lo trasladaron en helicóptero sanitario a Mar del Plata, donde le realizaron cinco cirugías más. Tras estabilizarlo, fue derivado al Hospital Italiano de San Justo, donde se encuentra actualmente. Por el accidente, están imputados Manuel Molinari (conductor de la Amarok), Noemí Quirós (quien manejaba el UTV) y Maximiliano Jerez (padre de Bastian), acusados del delito de lesiones culposas agravadas. El conmovedor video de la mamá de Bastian Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Macarena collantes (@macarenacollantess)