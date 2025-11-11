Conmoción en el fútbol argentino: muere ahogado un jugador de 17 años que había firmado con Vélez Se trata del juvenil Dilan González, jugador de Bartolomé Mitre de Misiones, quien iba a jugar en El Fortín en el 2026. Su cuerpo fue hallado sin vida en el Río Paraná, tras desaparecer el fin de semana, luego de ingresar a las aguas a nadar. Por







Dilan González había firmado hace poco con Vélez.

Conmoción en el fútbol argentino tras el fallecimiento de Dilan González, una joven promesa de 17 años, que murió ahogado en el Río Paraná, en Misiones luego de ingresar a las aguas a nadar el fin de semana. La víctima había firmado hace pocos días con el club Vélez Sarsfield para jugar en 2026.

El cuerpo sin vida fue hallado este lunes por personal de Prefectura Naval tras una intensa búsqueda. El joven había desaparecido el domingo en la ciudad de Posadas, a la altura del barrio Villa Cabello, en Misiones. Dilan era jugador del club local Bartolomé Mitre y una de las máximas promesas del fútbol de la provincia.

Dilan González Dilan tenía 17 años y era una de las máxima promesas de la Liga Posadeña de fútbol. Bartolomé Mitre Según los reportes de las autoridades locales, el chico se sumergió en el Río Paraná junto a un amigo y su novia durante la tarde del domingo, cerca de las 18:30, pero nunca pudo salir del agua. En tanto, se dio intervención a la Policía Científica y al médico policial para las tareas de extracción, reconocimiento y pericias.

González ya tenía un acuerdo firmado con el Fortín, por lo que horas antes del trágico hecho disputó su último encuentro con el Auriazul en la goleada por 8-0 ante Santa Ana, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Posadeña de Fútbol, y en el que selló su despedida antes de viajar hacia Buenos Aires. En tanto, familiares, amigos y otros seres queridos despidieron a González en el cementerio local La Piedad.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Club Atlético Bartolomé Mitre (@mitre_futbol_mnes) El comunicado de Bartolomé Mitre tras el fallecimiento de Dilan González Dilan González, por siempre en nuestros corazones

Con profundo dolor hoy nos toca despedir a Dilan González, uno de los nuestros, familia. Desde pequeño vistió los colores del Auriazul y llenó de alegría los pasillos del club. Con su sonrisa característica, su bondad, humildad y ganas de jugar a la pelota, hoy nos deja un vacío y una tristeza enorme. Gracias por defender esta camiseta con orgullo, por ser ejemplo de perseverancia y disciplina y por enseñarnos que todo se puede lograr. Toda la familia del Gigante, acompañamos a su familia y abrazamos a sus amigos en este difícil momento, y rogamos por su descanso eterno.