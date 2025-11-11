12 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Conmoción en el fútbol argentino: muere ahogado un jugador de 17 años que había firmado con Vélez

Se trata del juvenil Dilan González, jugador de Bartolomé Mitre de Misiones, quien iba a jugar en El Fortín en el 2026. Su cuerpo fue hallado sin vida en el Río Paraná, tras desaparecer el fin de semana, luego de ingresar a las aguas a nadar.

Por
Dilan González había firmado hace poco con Vélez.

Dilan González había firmado hace poco con Vélez.

Conmoción en el fútbol argentino tras el fallecimiento de Dilan González, una joven promesa de 17 años, que murió ahogado en el Río Paraná, en Misiones luego de ingresar a las aguas a nadar el fin de semana. La víctima había firmado hace pocos días con el club Vélez Sarsfield para jugar en 2026.

El momento que el entrenador se desplomó en pleno partido.
Te puede interesar:

Conmoción en el fútbol: muere un entrenador tras sufrir un infarto en pleno partido

El cuerpo sin vida fue hallado este lunes por personal de Prefectura Naval tras una intensa búsqueda. El joven había desaparecido el domingo en la ciudad de Posadas, a la altura del barrio Villa Cabello, en Misiones. Dilan era jugador del club local Bartolomé Mitre y una de las máximas promesas del fútbol de la provincia.

Dilan González
Dilan tenía 17 años y era una de las máxima promesas de la Liga Posadeña de fútbol.

Dilan tenía 17 años y era una de las máxima promesas de la Liga Posadeña de fútbol.

Según los reportes de las autoridades locales, el chico se sumergió en el Río Paraná junto a un amigo y su novia durante la tarde del domingo, cerca de las 18:30, pero nunca pudo salir del agua. En tanto, se dio intervención a la Policía Científica y al médico policial para las tareas de extracción, reconocimiento y pericias.

González ya tenía un acuerdo firmado con el Fortín, por lo que horas antes del trágico hecho disputó su último encuentro con el Auriazul en la goleada por 8-0 ante Santa Ana, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga Posadeña de Fútbol, y en el que selló su despedida antes de viajar hacia Buenos Aires. En tanto, familiares, amigos y otros seres queridos despidieron a González en el cementerio local La Piedad.

Con profundo dolor hoy nos toca despedir a Dilan González, uno de los nuestros, familia. Desde pequeño vistió los colores del Auriazul y llenó de alegría los pasillos del club.

Con su sonrisa característica, su bondad, humildad y ganas de jugar a la pelota, hoy nos deja un vacío y una tristeza enorme. Gracias por defender esta camiseta con orgullo, por ser ejemplo de perseverancia y disciplina y por enseñarnos que todo se puede lograr.

Toda la familia del Gigante, acompañamos a su familia y abrazamos a sus amigos en este difícil momento, y rogamos por su descanso eterno.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Conmoción en el Mario Alberto Kempes: murió un jubilado tras sufrir un infarto masivo mientras nadaba

Decenas de bosteros se agolparon en el Hotel Intercontinental.

El Superclásico ya se juega: así fue el increíble banderazo de los hinchas de Boca antes del duelo con River

El colombiano metió un golazo, con asistencia del arquero Cambeses.
play

Con un gol de Vergara, Racing recuperó la sonrisa frente a Defensa y Justicia y se ilusiona con los playoffs

Di María quiere escapar ante la marca de Elías Báez, de San Lorenzo.
play

San Lorenzo empató con Rosario Central en Arroyito y logró clasificar a los octavos de final

Aprevide sancionó a Racing por tres fechas.

Aprevide sancionó duramente a Racing tras el recibimiento ante Flamengo por Copa Libertadores

Leandro Paredes y el Changuito Zeballos, los más buscados por las cámaras.

El que gana el Superclásico, vuelve a entrenar como quiere: el video de Boca que hizo furor en las redes

Rating Cero

Dua Lipa la rompe en su gira por latinoamérica.

Dua Lipa cantó una de Mon Laferte y se emocionó: "me rompe el corazón"

Wanda y Johnny y la foto de la discordia con Icardi.

Icardi dejó de seguir a Johnny Depp tras la foto de Wanda con el actor en Telefe

Disney+ dejará de ofrecer ESPN en su plan Estándar.

Disney+ codificó más canales deportivos para su plan Premium: el Estándar quedó casi vacío

Esta serie se anunció como un spin off de un entrañable personaje y terminó siendo furor: ahora es lo más visto de Netflix
play

Esta serie se anunció como un spin off de un entrañable personaje y terminó siendo furor: ahora es lo más visto de Netflix

Tan Biónica ﻿confirmó su nuevo show con Chano Charpentier a la cabeza.

Tan Biónica lanzó un nuevo álbum y confirmó otro show en Vélez: cuándo será y dónde comprar las entradas

Max Carra, la nueva cara de la cumbia en Argentina: El mío es un proyecto familiar

Max Carra, la nueva cara de la cumbia en Argentina: "El mío es un proyecto familiar"

últimas noticias

Dua Lipa la rompe en su gira por latinoamérica.

Dua Lipa cantó una de Mon Laferte y se emocionó: "me rompe el corazón"

Hace 34 minutos
Dilan González había firmado hace poco con Vélez.

Conmoción en el fútbol argentino: muere ahogado un jugador de 17 años que había firmado con Vélez

Hace 47 minutos
Débora Bulacio Del Valle tenía 38 años y era mamá de tres hijos.

Qué dice la autopsia de Débora Bulacio, la mujer asesinada por su pareja en Necochea

Hace 1 hora
Wanda y Johnny y la foto de la discordia con Icardi.

Icardi dejó de seguir a Johnny Depp tras la foto de Wanda con el actor en Telefe

Hace 1 hora
Leandro Paredes y el Changuito Zeballos, los más buscados por las cámaras.

El que gana el Superclásico, vuelve a entrenar como quiere: el video de Boca que hizo furor en las redes

Hace 1 hora