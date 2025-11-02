2 de noviembre de 2025 Inicio
Furia en una clínica de La Plata: quiso retirar a su madre sin el alta y destrozó el hall con un fierro

El agresor cargó a su madre de 76 años en una silla de ruedas y, tras dejarla en el auto, volvió con una llave cruz y rompió todos los vidrios del lugar. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del centro de salud.

Pese a la violenta actitud, no hubo heridos en el Instituto Médico Platense

Un momento de mucha tensión y violencia extrema se vivió en una clínica en La Plata después que un hombre intentara retirar a su madre sin el alta: amenazó a los empleados y terminó destrozando el hall con un fierro.

El hecho ocurrió el pasado viernes entre las 20:30 y las 21 en el Instituto Médico Platense (IMP) en la sede de 1 y 50, después de varios días de conflictos con la familia de la paciente de 76 años que estaba internada en el centro de salud.

De acuerdo al relato de los testigos, el hombre llegó solo, se llevó a su madre en silla de ruedas y cuando la dejó en el vehículo, regresó con una llave y comenzó a destrozar todos los vidrios del hall y desató el pánico entre el personal y los pacientes que aguardaban en la guardia.

El director del IMP, Raúl Tassi, reconoció en diálogo con al sitio 0221.com que sus familiares, en particular sus hijos, habían mantenido “conductas agresivas durante la semana previa”. “Hubo empujones y amenazas de que iban a romper todo”, señalaron fuentes del establecimiento después que intentaron retirar a la paciente “sin autorización médica”.

Al salir del establecimiento, el hombre fue hasta su auto y regresó armado. “Salieron, fueron hasta el auto, luego volvió con dos fierros, tipo cruz, de cambiar las gomas”, relató Tassi.

Momento de furia en una clínica de La Plata: el hombre está prófugo

El personal del sanatorio intentó seguir los protocolos habituales, que indican que, ante un retiro contra la opinión de los profesionales, los familiares deben firmar un documento de “alta voluntaria”. Sin embargo, “no quisieron firmar el papel que decía que se la llevaban sin alta médica”, explicó el director del IMP, Raúl Tassi, sobre la secuencia.

Según consta en el informe policial, el agresor también amenazó al personal e incluso fue puntual con el empleado que intentaba recuperar la silla de ruedas del establecimiento recibió una amenaza directa: “Retírate si no querés que tu vida corra peligro”.

El hombre golpeó los cristales del hall principal, donde rompió los blindex de acceso, destrozó la zona de informes y parte del área de guardia. El estallido de los vidrios, los gritos y la corrida de los trabajadores sembraron el pánico. Sin embargo, y afortunadamente, no hubo heridos.

Tras radicar la denuncia en la Comisaría Primera de La Plata, la causa fue caratulada como “daños” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 y del Juzgado de Garantías N°6.

Las imágenes de las cámaras de seguridad, que registraron “toda la secuencia”, fueron entregadas a los investigadores y son una prueba clave para identificar fehacientemente al responsable, quien permanece prófugo y es “intensamente buscado”.

