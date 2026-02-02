Justicia por Orelha: el asesinato de un perro que movilizó a todo Brasil

Todo un país se encuentra conmocionado por el brutal episodio donde unos adolescentes torturaron y mataron a una perra comunitaria de Florianópolis. La viralización del caso repercutió en las altas esferas del gobierno brasileño y llevó a miles de ciudadanos a manifestarse en varias ciudades.

Brasil se encuentra conmocionada por el salvaje asesinato de una perra comunitaria a manos de unos adolescentes que la torturaron y golpearon hasta dejarla agonizando. Orelha vivía hace una década en una playa de Florianópolis, al cuidado del vecindario. El caso se viralizó en redes sociales y logró que se movilizaran miles de ciudadanos, políticos y artistas al grito de justicia y de leyes más duras contra el maltrato animal.

El brutal episodio ocurrió a principios de enero cuando tres adolescentes propinaron una mortal golpiza al can de pelo negro y castaño que vivía en una playa de Florianópolis y estaba al cuidado de los vecinos. Los padres de dos de ellos y un tío fueron formalmente acusados de coaccionar a un testigo. Los agresores no contaron con el caso iba a tomar semejante dimensión e iba a desatar una ola de indignación . “No es una broma de adolescentes, ¡es un asesinato! ", protestaron los manifestantes que se fueron agrupando en diferentes ciudades del país.

La esposa del presidente Lula, Janja Silva, fue una de las primeras en pronunciarse en redes y en su posteo realizó un descargo y apuntó contra los asesinos del can: “Nunca he entendido qué pasa por la mente y el corazón de alguien que tiene el coraje de maltratar a otro ser vivo (...) el caso de Orelha, la perra brutalmente asesinada por adolescentes en Florianópolis, me ha causado tanta tristeza e indignación ”.

Orelha , oreja en portugués, era una perra que no tenía dueño y que los vecinos de Praia Brava cuidaban y alimentaban . El padrinazgo comunitario es una fórmula que el Gobierno brasileño impulsa para que los perros callejeros estén bajo control . Tras conocerse la lamentable noticia, los usuario de distintas redes sociales compartieron vídeos caseros en los que aparecía la perra curioseando en una boda o rondando la pesca del día.

Al encontrarla tirada en el piso tras brutal golpiza, una vecina la llevó al veterinario, pero no fue suficiente ya que se encontraba agonizando por las graves heridas sufridas, sobre todo en el ojo izquierdo. Orelha falleció en el lugar ya que su cuerpo no pudo soportar la crueldad que había recibido. La muerte de la perra comunitaria desató la furia e indignación de los vecinos, no sólo por el maltrato animal sino que los chicos que le propinaron la paliza, pertenecen a familias de las más influyentes de la zona.

Según revelaron fuentes locales, la Policía Civil investiga a tres adolescentes tras descartar la participación de un cuarto en la agresión, mientras que la gente se moviliza y pide que el crimen no quede impune. Por su parte, la defensa de los menores alegaron que los chicos están siendo víctimas del escrache por redes sociales y que se ven imposibilitados de salir de sus casas. Uno de ellos tenía previsto un viaje a Disney, lo que desató aún más la indignación de la gente que reclama justicia por Orelha.

Antes de que ocurra el horrible crimen, un trabajador de un edificio denunció que un grupo de adolescentes lo amenazó y realizaron destrozos en los bares de la playa de la zona. La misma noche de la muerte de Orelha, un grupo distinto al de los sospechosos, golpeó a otro perro y lo lanzó al mar. Por suerte, corrió con un mejor destino y logró zafarse y sobrevivir.

En Brasil, los 212 millones de brasileños conviven con 160 millones de animales domésticos, incluidos unos 60 millones de perros, que ayudan a la industria que se genera alrededor del cuidado de los animales. Hipermercados abiertos 24 horas, seguros médicos para animales, manicura y tinte para perros, hasta existen en São Paul hospitales veterinarios municipales.

El Código Penal castiga el maltrato a perros y gatos con penas hasta de cinco años que incluyen la cárcel. Pero la legislación no afecta a los menores de 18, a los que la ley brasileña reprende como infractores pero no les aplica la ley como delincuentes. En ese sentido, el Gobierno de Lula Da Silva lanzó una campaña en redes para recordar que pueden ser condenados a medidas socioeducativas, seguimiento sicológico y medidas proporcionales como la reclusión en centros de reinserción en los casos más graves.

Debido a que los sospechosos del crimen de Orelha tienen entre 12 y 18 años, el caso se analiza desde el Estatuto del Niño y del Adolescente y no por el Código Penal común, y estará a cargo de la Comisaría Especializada en la Atención a Adolescentes en Conflicto con la Ley de confirmarse las acusaciones.

Según el informe denominado “Teoría del Vínculo” que brindó el psiquiatra forense Guido Palomba al diario O Globo, aseguró que existe una conexión entre la violencia contra los animales y la violencia contra las personas. Las estadísticas indican que el 71% de quienes maltratan animales posteriormente también agreden físicamente a seres humanos.