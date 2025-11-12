La jueza Makintach habló con Gianinna Maradona: "Me llamó muy angustiada" La magistrada suspendida explicó que se contactó con la hija del astro argentino por medio de una amiga en común. "Fui muy cortita con ella porque no podía involucrar mi rol jurisdiccional. Le dije que no había documental", reveló. Por







Makintach habló con la prensa en los tribunales de La Plata.

En el marco de una nueva audiencia del jury que avanza en su contra por la filmación de un presunto documental clandestino sobre el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, la jueza suspendida Julieta Makintach reveló que habló con Giannina Maradona, quien le aseguró que estaba "muy angustiada".

La magistrada explicó ante la prensa que se contactó con la hija del astro argentino por medio de una amiga en común: "Fui muy cortita con ella porque no podía involucrar mi rol jurisdiccional. Le dije que no había documental".

Luego volvió a realizar una defensa de su accionar en el proceso judicial que atraviesa al señalar: "No es que digo o no digo que no es un documental. No es mio. Yo presté una entrevista a una amiga que quería hacer un proyecto documental, serie, podcast, no conozco el formato que ella le iba a dar".

jueza Julieta Makintach Avanza el jury contra Julieta Makintach. "Yo entré al juicio y no hablé más con nadie", remarcó Makintach , previo a remarcar que en el jury "se está sabiendo la verdad a la luz de manera contundente".

Julieta Makintach: "No hay nada oculto, prohibido ni clandestino" Tras su declaración del martes en el jury, Makintach habló con los medios apostados en La Plata y planteó: "No vamos a generar una batalla con la prensa. Yo creo que le dieron a la prensa material de manera distorsionada para que se genere toda esta bola de nieve que se aleja de la verdad. Yo no actué en el juicio, el juicio no se filmaba. Yo soy así como me están viendo: gesticulo, muevo y hablo con la cara". "Yo no tengo ni mayor ni menor interés en nada y tampoco estaba siendo filmada para un documental", insistió.