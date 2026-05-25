25 de mayo de 2026 Inicio
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Un hincha de Belgrano cayó al vacío en La Cañada durante los festejos y está grave

El accidente ocurrió en pleno centro de Córdoba durante las celebraciones por el campeonato obtenido ante River. La víctima, que todavía no pudo ser identificada, fue rescatada y trasladada de urgencia al hospital. Sufrió lesiones en el tórax, daños en la zona cervical y un traumatismo de cráneo severo.

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Los rescatistas encontraron a la víctima inconsciente sobre el lecho de piedra.

Los rescatistas encontraron a la víctima inconsciente sobre el lecho de piedra.

Un hombre mayor de edad sufrió heridas de gravedad tras caer al vacío en el riachuelo La Cañada, en el centro de la ciudad de Córdoba, durante la madrugada de este lunes, en medio de los festejos por el título de Belgrano.

El detenido fue identificado como Martín Sebastián Salcedo.
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El suceso ocurrió cerca de la 1.30 en la intersección de las calles Marcelo T. de Alvear y Caseros. Efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) acudieron al lugar y encontraron a la víctima inconsciente sobre el lecho de piedra.

Los especialistas desplegaron un operativo de salvamento con cuerdas y camillas rígidas para extraer al damnificado a través de maniobras de ascenso vertical, en condiciones de escasa visibilidad nocturna.

Personal del servicio de emergencias médicas 107 constató lesiones en el tórax, daños en la zona cervical y un traumatismo de cráneo severo. Ante la urgencia de este cuadro, ordenaron su derivación inmediata al Hospital de Urgencias.

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El director del centro de salud, Fabricio Vitali, confirmó el ingreso del afectado con un politraumatismo severo. "Fue operado durante la madrugada por el equipo de neurocirugía y se encuentra estable", detalló el médico sobre el hombre de identidad aún desconocida.

La víctima permanece alojada en la unidad de cuidados intensivos con controles constantes. Su evolución clínica depende de los resultados del tratamiento médico de las próximas horas, bajo un pronóstico reservado.

De manera simultánea, las autoridades policiales y judiciales iniciaron una causa para determinar los motivos exactos de la caída. Los peritos analizan las cámaras de seguridad y recolectan testimonios para confirmar si existió intervención de terceros o si se trató de un accidente fortuito.

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