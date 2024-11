La inteligencia artificial desafía a la educación tradicional: cuál es el rol de la herramienta para garantizar el aprendizaje

Google Learn About es la nueva plataforma de Gemini que consta de un "profesor robot" que interactúa con los alumnos sobre distintas temáticas. La opinión de los expertos.

La inteligencia artificial llegó para quedarse y son cada vez más los ámbitos que recurren a ella ya sea para automatizar procesos como para simplificar tareas. Google Learn About , la nueva plataforma de Gemini, propone un aprendizaje distinto a través del formato de interacción con un "profesor robot".

La idea es que los alumnos puedan conversar sobre distintas temáticas y no solo recibir respuestas, sino también realizar análisis profundos y mejorar la comprensión. Según el sitio web, es definido como “ compañero de aprendizaje adaptable, conversacional y potenciado por IA ”,

Se trata de una herramienta que está disponible solo en algunos países, aunque los sistemas educativos ya pusieron el ojo sobre la cuestión. ¿Llegan para reemplazar a los docentes tradicionales?

Melina Masnatta, emprendedora y divulgadora en tecnología y educación, habló con C5N con el afán de analizar las posibilidades que brinda la herramienta y su incidencia en la docencia: "Quienes educan pueden utilizar la IA para potenciar sus estrategias de enseñanza, desde la planificación de una clase hasta la generación de contenido específico que genera más engagement por ejemplo desarrollando videos o visualizaciones de manera rápida para modelizar la enseñanza de un concepto abstracto como física".

escuela estudiantes alumnos Aseguran que los profesores no podrán ser reemplazados por la IA.

En ese sentido puntualizó que "siempre tiene que tener claridad en el objetivo educativo ¿qué se quiere lograr?, entender el contexto, la aplicabilidad y conocer las formas de aprender de quienes estudian, sus preferencias de aprendizaje, etc. No siempre y no todo se enseña y aprende mejor con tecnología como la IA".

A pesar de que la IA está tomando funciones que hoy realizan los humanos, para Masnatta no hay ni una posibilidad de que la tecnología reemplace al trabajo docente porque, según ella es "fundamental" para el desarrollo del conocimiento.

"El encuentro humano va a ser clave y especial para promover no solo el aprendizaje, sino también otras habilidades que se generan, como por ejemplo la gestión de la frustración o la negociación y el encuentro intergeneracional... En otras palabras, la capacidad de la IA para procesar información y ofrecer respuestas rápidas no reemplaza la importancia de la interacción humana, la guía emocional, la construcción de comunidad y el desarrollo del pensamiento crítico contextualizado", destacó.

inteligencia artificial Inteligencia artificial en la educación.

A la vez, argumentó que "en lugar de reemplazar a los docentes, la IA se presenta como una herramienta que puede complementar su labor, permitiéndoles enfocarse en aspectos más humanos y fundamentales de la enseñanza, y por ende de proyecto de futuro y desarrollo de cualquier sociedad, estado y comunidad".

Uno de los objetivos del aprendizaje gira en torno a lograr esa "sed" en los alumnos, en despertar curiosidad y ganas por saber más. Según la especialista, "la IA puede influir en la sed de aprender de los alumnos, pero no de manera directa. La IA puede despertar la curiosidad al ofrecer experiencias interactivas y personalizadas, como en el caso de la aplicación que transforma smartphones en laboratorios portátiles", aunque advierte que "la motivación intrínseca, el 'para qué' del aprendizaje, sigue siendo un desafío que debe ser abordado desde la pedagogía y desde el proyecto futuro que inspira el querer dominar un conocimiento y transformar una realidad, ser protagonista".

Utilizar la inteligencia artificial como herramienta complementaria de la educación tradicional

De acuerdo con Masnatta, integrar la IA a la educación tradicional presenta diversos desafíos. Igualmente es clave mencionar que se requiere de inversión, tiempo, equipos interdisciplinarios y sobre todo acuerdos e iteraciones en las implementaciones. En especial enumera:

Equidad en el acceso: Es crucial garantizar el acceso equitativo a la tecnología y a la IA para evitar la creación de nuevas brechas.





Es crucial garantizar el acceso equitativo a la tecnología y a la IA para evitar la creación de nuevas brechas. Adaptar el currículo : Es necesario revisar y adaptar el currículo para integrar la IA de manera significativa, enseñando a utilizar estas herramientas de manera efectiva y ética.





: Es necesario revisar y adaptar el currículo para integrar la IA de manera significativa, enseñando a utilizar estas herramientas de manera efectiva y ética. Formación docente: Los docentes necesitan formación para utilizar la IA de forma pedagógica y crítica, así como también que puedan generar otras metodologías o experiencias pedagógicas.





Los docentes necesitan formación para utilizar la IA de forma pedagógica y crítica, así como también que puedan generar otras metodologías o experiencias pedagógicas. Evaluación y ética : La IA impacta en los métodos de evaluación y plantea nuevas preguntas éticas sobre la autoría, la privacidad y la construcción del conocimiento. ¿Para innovar tenemos que transgredir? esa es una de las preguntas que trae el libro, parece que la tensión en la práctica esta entre los marcos de flexibilidad y la responsabilidad.





: La IA impacta en los métodos de evaluación y plantea nuevas preguntas éticas sobre la autoría, la privacidad y la construcción del conocimiento. ¿Para innovar tenemos que transgredir? esa es una de las preguntas que trae el libro, parece que la tensión en la práctica esta entre los marcos de flexibilidad y la responsabilidad. Gestión del tiempo y el ritmo de aprendizaje : Es importante reflexionar sobre cómo la IA puede influir en el ritmo de aprendizaje y la gestión del tiempo, evitando la aceleración y priorizando la comprensión profunda.





: Es importante reflexionar sobre cómo la IA puede influir en el ritmo de aprendizaje y la gestión del tiempo, evitando la aceleración y priorizando la comprensión profunda. Transparencia y evaluación sobre las implementaciones: no toda tecnología sirve para ser implementada en todos los espacios y en esto las industrias que desarrollan deben dar cuenta de cómo aprende el algoritmo, a su vez se debe transparentar para conocer el impacto en los aspectos cognitivos y emocionales, también es clave para entender su potencial articulación.

La inteligencia artificial en el ámbito de la discapacidad

Según Masnatta, "la IA puede ser muy útil en el ámbito de la discapacidad, ofreciendo herramientas de accesibilidad y personalización, incluso de preferencias de aprendizaje. Se podría aplicar de diversas maneras".

Sobre ello agregó que "existen plataformas de aprendizaje adaptativo, donde ajustan el contenido y la dificultad de las actividades según las necesidades de cada estudiante; hay herramientas que facilitan la comunicación para personas con dificultades del habla; existen entornos virtuales que permiten a estudiantes con diferentes capacidades experimentar situaciones que de otro modo serían inaccesibles; muchos recursos brindan a los docentes información y estrategias para atender a las diversas necesidades. Muchas de las innovaciones tecnológicas que luego escalan surgen de estas implementaciones".