31 de agosto de 2026 Inicio
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Mientras prepara la llegada de León XIV, la Iglesia cruzó al Gobierno por la alta morosidad

El titular de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, pidió no tener una mirada "superficial" sobre el tema, que afecta a casi 20 millones de argentinos. "Alguna solución tiene que haber", aseguró, previo a reclamar por la intervención de las autoridades en el tema.

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Marcelo Colombo se refirió a la morosidad de las familias argentinas

Marcelo Colombo se refirió a la morosidad de las familias argentinas

El titular de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, le envió un fuerte mensaje al Gobierno en relación a elevada morosidad que afecta a las familias argentinas. “Lo que no se puede es tener una mirada superficial y menos decir no nos interesa o que se arreglen, alguna solución tiene que haber", señaló el arzobispo de Mendoza, previo a reclamar por la intervención de las autoridades en el tema.

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En su análisis sobre el tema durante una entrevista con Radio Mitre Mendoza, el religioso comparó la problemática actual con la situación ocurrida en referencia a la ludopatía online: con familias que se endeudaban por razón del juego, como adicción. Ahora, esta situación que se agrega, que es el tener que afrontar muchas veces por causa del uso de las billeteras electrónicas”.

Para Colombo, una de las soluciones podría basarse en "al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar o de qué manera se puede llegar a contraer deudas" porque, entiende, "hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas y otras que son a gotas, que uno se va quedando de una manera rápida en una situación muy desventajosa para poder satisfacer”.

Casi 20 millones de argentinos se encuentran endeudados. El Gobierno se refiri&oacute; al situaci&oacute;n como un tema "entre privados".

Casi 20 millones de argentinos se encuentran endeudados. El Gobierno se refirió al situación como un tema "entre privados".

Por su parte, en un entrevista con radio La Red, donde brindó detalles sobre los preparativos para la llegada del papa León XIV al país, Colombo volvió a referirse al tema y remarcar que "nosotros no podemos dejar de decir lo que nos afecta habiendo tantas familias en una situación dramática".

"Evidentemente cuando una situación de estas se generaliza, pasa a ser un problema público. Lo privado, que ha sido la contracción de la deuda alcanza una magnitud tal que afecta lo público, lo comunitario y lo global. Eso a nosotros nos preocupa aunque la agenda es siempre estar respondiendo a un enfoque global". completó el titular de la Conferencia Episcopal Argentina.

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