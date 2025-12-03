La historia de superación de Adrián Anacleto: de descargar cajones de verdura a CEO y fundador de Epidata

El licenciado en Ciencias de la Computación en la UBA compartió su trayectoria, desde su humilde casa en La Matanza hasta la creación de una empresa de software que es referencia en el sector tecnológico.

Adrián Anacleto , CEO y fundador de Epidata, nació en Laferrere, en La Matanza , en la Provincia de Buenos Aires , en un hogar humilde, donde no había un trabajo estable sino que vivían de las "changas" para pagar la comida de un hogar de un matrimonio con 4 hijos. Estudió en la UBA y actualmente es unode los máximos referentes del sector IT.

Es licenciado en Ciencias de la Computación , de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) . Trabajó desde chico, y ya los 10 años una vez por semana cargaba y descargaba cajones de verdura. Además, atendía en una feria que se hacía a la vuelta de su casa.

En el ciclo de entrevistas La educación transforma , en C5N , con la conducción de Teresa Cabado -especialista en Educación- y Rubén Hallú- exrector de la UBA- habló sobre la enseñanza de un origen humilde. "Hay mensajes que uno escucha, el ahorro era una de esas cosas junto con el estudio", recordó.

El líder de la primera empresa argentina en outsourcing de innovación y desarrollo de software contó que se pagó con su propio dinero la formación en Sistemas, en el área de programación, y esto fue cuando se dio cuenta que "tenía facilidad para la tecnología".

A los 17 años puso un instituto de enseñanza de computación , con un socio comercial pero el emprendimiento fracasó, y se quedó sin trabajo. Pero esa primera decepción fue también su primer desafío, por el "dolor de no tener laburo", "de no saber qué hacer".

En el momento de decidir la carrera universitaria estaba seguro que "no quería ser médico ni abogado". Al final se decidió por "sistemas", porque era algo que lo apasionaba y lo sigue siendo: "Eso es lo lindo de la programación, de mi carrera, es hacer cosas que andan y que funcionan y que la gente usa", dijo sobre su vocación.

"Tengo la idea de que si cada cual hace lo que tiene que hacer, todo funciona. Argentina tiene una educación pública que funciona y es la base del país. Dio nobeles, y empresas como la nuestra".

Que es Epidata

La empresa de computación Epidata nació en 2003, con dos socios, y que se dedica al outsourcing de innovación, es decir que se dedica a brindar servicios de diseño y desarrollo de software, modernización de aplicaciones, RPA, aprendizaje automático y Big Data. Da soluciones a negocios, optimizan operaciones y generan mejores experiencias digitales para clientes. Trabaja con grandes firmas de la banca, telecomunicaciones, tecnología, retail y salud, entre otros sectores.

"Epidata es una empresa que tiene 400 empleados en Argentina, y otros 400 en otros países como Estados Unidos. Más todos los proveedores, y familias que viven de esta empresa", subrayó Anacleto.