La historia detrás del video viral de Bahía Blanca

Desde el comienzo del programa, el conductor se refería a su invitado por el nombre con el que lo habían anotado, Giselle, y hacía hincapié en su pasado en la cárcel, además de utilizar el término "hermafrodita".

Sobre el final de la nota, González despidió a Martínez. "Perdoname que no hablamos del cambio de sexo que te ibas a hacer", expresó. Ante esto, el invitado estalló. "No, no tengo ningún cambio de sexo, tengo lo mismo que tenés vos entre las piernas. ¿Lo querés probar?", exclamó, mientras se levantaba de la silla.

Desde el programa buscaron remedar la situación con la placa de una encuesta que habían realizado, mientras se escuchaba de fondo cómo continuaba la discusión. En el calor del intercambio, Martínez le arrojó un vaso a su interlocutor.

Luego, continuó el cruce y el invitado acusó: "Este señor pasaba la droga en la cárcel", ante lo cual González insistió en que Martínez había estado en una cárcel de mujeres y no en otro tipo de penal.

Las imágenes del vehemente cruce se volvieron virales nuevamente, compartidas en Twitter por el usuario @Caviar__.

"Yo creo que el periodista no desconocía la ley, pero por homofóbico tuvo la actitud que tuvo", señaló Martínez poco después del episodio, en una entrevista al medio Info Blanco sobre Negro.

Además, relató que "cuando era chico le pregunté a mamá cómo me hubiese puesto si hubiese sido varón y ella, que era evangélica, me dijo que me hubiese puesto Pablo Daniel, entonces adopté esa identidad desde aquel momento".

"A mí nunca me discriminaron, siempre fui Pablo, yo usaba mi documento en casos específicos y a veces la gente me miraba porque no tengo nada de femenino, a pesar de que me anotaron con nombre femenino", explicó entonces.

En diálogo con Página/12, contó que el conductor "fuera de cámara, me siguió insultando sin parar".