La historia del mayor coleccionista de discos de blues: es argentino y vive entre miles de vinilos

Instalado en una modesta casa al norte del Gran Buenos Aires, Max Hoeffner calienta una pava y busca en su amplia colección una serie de vinilos de blues de preguerra ilustrados por el historietista Robert Crumb. “Soy coleccionista del objeto, yo no me conformo con tener un pendrive con las grabaciones”, aclara con un ejemplar de The Hokum Boys en mano.