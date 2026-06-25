26 de junio de 2026 Inicio
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Conmoción en Castelar: un joven mató a su madre y la enterró en el patio

El acusado, de 24 años, le contó a un amigo sobre el hecho y fue arrestado. El cuerpo de la víctima fue hallado cubierto por unas bolsas de residuos.

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La Policía de la Provincia intervino en el hecho.

La Policía de la Provincia intervino en el hecho.

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Un joven de 24 años fue detenido acusado de haber asesinado y enterrado a su madre en su casa de la localidad bonaerense de Castelar. Las autoridades encontraron el cuerpo en la parte trasera del domicilio, cubierto por unas bolsas de residuos.

Tras el forcejo, la delincuente volvió a amenazar al local y a exigir que borren el video. 
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El hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle Arrecifes al 1200, donde efectivos de la Comisaría 8° detuvieron a un hombre identificado como Carlos Ignacio Costa Martínez, quien se encontraba arrestado en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires por intento de homicidio de su padre y ahora reconoció a un amigo que asesinó a su madre, por lo que será imputado por "homicidio calificado".

En tal sentido, los investigadores allanaron el domicilio y encontraron el cuerpo de la mujer, llamada Graciela Martínez y de 54 años, que se hallaba enterrado en el patio con unas bolsas de residuos.

En tanto, las autoridades ordenaron que se conserve el lugar, mientras que también intervinieron el personal de Crimen Organizado a cargo de las tareas periciales y de levantamiento de rastros. Además, la Unidad Fiscal de Investigación 1 y el Juzgado de Garantías Número 5 del Departamento Judicial de Morón quedó a cargo de la causa.

Necochea: detuvieron a un exfutbolista del Ascenso acusado del crimen de su madre

Una jubilada de 86 años, identificada como Delia Mercedes Romero de Sánchez, fue hallada sin vida en su casa con una fuerte lesión en la cabeza en Necochea. La Justicia investiga la muerte como un presunto femicidio y detuvo a su hijo, el exfutbolista Jorge "Garda" Sánchez, de 56 años, que fue detenido por las autoridades.

La Policía de Necochea arribó a la vivienda ubicada en las calles 548 y 521 bis, en el barrio Atepam y encontró a la mujer de 86 años muerta en una de las habitaciones con un fuerte golpe en la cabeza, según los primeros reportes. El medio 0223 informó que al llegar las autoridades detuvieron a uno de sus hijos de 56 años, que se encontraba intoxicado por la ingesta de pastillas.

Sánchez fue trasladado por la Policía junto a los servicios de emergencia al Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra debido al estado en que se encontraba. Es hermano de Luis “Paco” Sánchez, también futbolista destacado de la zona, quién despidió a su madre en redes sociales: "Es un momento durísimo e impensado de la vida".

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