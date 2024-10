La dura tarea de conseguir trabajo en Argentina: miles de jóvenes y adultos buscan un empleo registrado

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)

"Envié muchos CVs pero sigo buscando. Es muy complicado. Te piden experiencia y cosas que mayormente no tenés a esta edad", indicó en diálogo con C5N una chica de 20 años. "Esperaba estar en otra situación a esta edad", aseguró otro joven de 26 años, que ya cuenta con un título universitario. "No me voy a vivir solo porque con mi sueldo actual no me alcanza", explicó.

Juan tiene 18 años y su búsqueda se debe a que, segun dijo, "vivo en una familia numerosa por lo que me veo en la necesidad de buscar un empleo", al tiempo que explica que eso le permitiría también estudiar. "Veo muy complicado encontrar un laburo que respeten los derechos laborales", analizó.

"La situación está empeorando cada vez más y me gustaría tener independencia económica para que mis papás no tengan que preocuparse tanto", sostuvo Fiona, que se acercó al predio ferial ya que busco "algo estable y part time para poder soportar la carrera que estoy haciendo".

Pese a que la exposición está enfocada especialmente en los jóvenes, los adultos mayores también se acercaron para probar suerte. "En este momento no tengo nada estable. Es bastante complicado conseguir trabajo, con esta situación y esta economía", lamentó un hombre de 59 años que se consideró "estar afuera". "A los 40 años ya sos obsoleto en el mercado laboral", expresó con cierta resignación.

Otra mujer, egresada de la UBA, se sumó a ese reclamo: "Tienen que tener en cuenta a las personas mayores de 40 porque ya quedamos afuera del sistema y no te dan oportunidad. Es muy lamentable. ¿Qué haces de acá hasta jubilarte?".

Las cifras de Argentina: desocupación e informalidad

Los jóvenes son actualmente las principales víctimas de esta crisis: la tasa de desempleo es aproximadamente tres veces mayor entre los jóvenes de 18 a 24 años (20,1%) en comparación con el promedio de la población (7,7%), llegando al 21,7% para las mujeres. Así lo estimó UNICEF en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) del primer trimestre 2024.

Además, existe otro factor que desalienta a este sector: entre aquellos que acceden a un trabajo asalariado, un 57% lo hace en condiciones de informalidad, casi el doble del promedio general (36%).

De acuerdo a los últimos datos del INDEC, en el segundo trimestre del año 1,7 millones de personas en la Argentina se encontraban desocupadas, número que representa un índice de desocupación del 7,6% de la población económicamente activa.

Un dato no menos importante es que el país cuenta con las peores expectativas de generación de empleo del mundo desde hace más de un año. En ese sentido, las empresas reconocen estar lejos de incorporar personal y no esperan para este año una reactivación del mercado laboral; por el contrario, los números indican que son varias las que proponen una reducción de su plantel.