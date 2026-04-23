Quién es el responsable de Argentina Casting, detenido por captar mujeres para producir videos sexuales Gianfranco Gaspar Núñez es un rosarino de 30 años, administrador de un sitio de contenidos adultos. Fue detenido por orden de la Justicia federal y está imputado por trata de personas con fines de explotación sexual. Por + Seguir en







Gianfranco Gaspar Núñez.

Gianfranco Gaspar Núñez, un rosarino de 30 años, fue detenido por orden de la Justicia federal bajo la acusación de captar mujeres para producir videos sexuales. La causa lo señala como el administrador de "Argentina Casting", una plataforma donde comercializaba material explícito sin el consentimiento real de las víctimas sobre su difusión. La Cámara Federal de Apelaciones ratificó la medida restrictiva contra el imputado la semana pasada.

La investigación determinó que Núñez contactaba a jóvenes de entre 18 y 22 años en situaciones de vulnerabilidad económica. El hombre utilizaba identidades falsas y perfiles de Instagram para ofrecer pagos únicos a cambio de filmaciones en hoteles o departamentos. Durante los encuentros, las víctimas suscribían contratos de adhesión en los que cedían todos sus derechos de imagen, documentos que muchas veces estaban en inglés.

El imputado aseguraba a las mujeres que el contenido solo se vendería en el exterior para garantizar su anonimato en el país. Sin embargo, los videos circulaban de forma abierta en sitios pornográficos y grupos de Telegram. Esta maniobra provocó que las afectadas sufrieran acoso constante. "Desde que se viralizó sigo recibiendo hostigamiento en redes. Les pido por favor que paren: ya no sé cómo seguir", relató una de las víctimas ante la repercusión del caso.

La Policía Federal Argentina secuestró cámaras, discos rígidos y 28 contratos durante múltiples allanamientos en Rosario, Buenos Aires y Posadas. Las pericias en un sitio de pornografía identificaron 157 videos con la imagen de 69 mujeres. El flujo de dinero detectado en diez billeteras virtuales a nombre de Núñez superó los $119 millones en un periodo de 17 meses.

El acusado reconoció la filtración del contenido en una entrevista Núñez admitió la falta de privacidad en el negocio durante un reportaje brindado hace dos años al canal de YouTube "Uno de Espada". En esa charla, el joven explicó que abandonó la idea de bloquear el acceso desde Argentina. "Me di cuenta que era al pedo prometerle algo a la chica que, tarde o temprano, se iba a filtrar. Así que nada, decidí habilitarlo para Argentina y decir a las chicas: 'Mirá, el video se puede filtrar, hacelo bajo tu propio riesgo'", declaró en aquel entonces.