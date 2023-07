La confusa justificación del conductor del auto que atropelló a dos mujeres en San Pedro

"Yo iba manejando, iba a trabajar y estas chicas estaban en medio del camino, caminando en grupo. No sabía si me iban a asaltar o no. Yo lo único que hice es esquivarlas y sentí el ruido en el parabrisas y frené, solamente eso", explicó en diálogo con C5N.

El hombre contó que tiene dos trabajos, uno como remisero y otro en un taller mecánico, y que se dirigía a este último por la zona de la costanera cuando se encontró con el grupo de amigos en medio de la calle. Aseguró que el video de las cámaras de seguridad "está acelerado" y que conducía "a 30 o 40, más de eso no".

Jorge reconoció que se "había juntado con unos amigos" y que "había tomado, pero un vaso. No niego esto. No estaba borracho". Añadió que no quiso frenar porque "ese barrio es peligroso". Además denunció que fue agredido por los jóvenes que acompañaban a las chicas, que "eran cinco".

"Yo freno, porque se me rompe el parabrisas y no sé qué está pasando. Me golpean la puerta del acompañante. Me sacan las llaves del auto, por eso me bajo, y ahí veo tiradas a las chicas y las trato de ayudar. Ahí me empiezan a increpar y me terminan cagando a trompadas tres veces. Me robaron el celular", sostuvo.

"Si fue un accidente, no cambia eso que me hayan pegado como me pegaron, porque no es ojo por ojo. Si estuve mal, pido disculpas. Las chicas espero que estén bien, pero, ¿qué hacían caminando por el medio del camino?", cuestionó.

Por su parte, el asesor legal del conductor aclaró que se hizo un test de alcoholemia, pero aún "no tenemos vista de la causa" y "no sabemos el resultado". "Él tuvo que ir al hospital, pero por las trompadas estaba en un estado de confusión", explicó.

Habló el padre de una de las chicas atropelladas: "El test de alcoholemia dio 0.89"

Daniel Ramírez, padre y tío de las dos jóvenes atropelladas, aseguró que "el test de alcoholemia se lo tuvieron que hacer dos o tres veces porque no soplaba bien, y le dio 0,89", es decir positivo. También negó que el grupo le haya robado al conductor.

"El hombre hace marcha atrás para sacarle la rueda a Pilar de arriba. Otra cosa que se ve en el video es que los testigos le sacan algo, pero ni bien llega el primer patrullero, la chica, la señora y el muchacho de buzo blanco le devuelven todo: llave, teléfono y no sé qué más", explicó a C5N.

También aseguró que, según los dichos del conductor, "en todo momento él se iba a hacer un viaje, ningún taller". Agregó que en las cámaras "no se ve que él agarra del cogote al pibe que tiene las llaves para sacárselas, después lo empuja y ahí le pega la piña".

"En esa zona no anda nadie, ¿qué peligrosa, de dónde? Es una zona hermosa de la costanera y la gente anda caminando por ahí. Las chicas están muy doloridas. Él llega a la comisaría atrás de nosotros, por eso me enojo, ¿cómo él venía de la calle?", concluyó.