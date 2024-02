La confesión del asesino de la katana: "Me defendí, sino me iban a matar"

"Todos los días peleábamos. Mi mamá era alcohólica, era agresiva. Me corrió con una pala y me pegó en una piera y en la rodilla. Mi hermana me pegó con un palo de escoba en la oreja, me salió sangre", alegó el acusado. "Sucedió en el patio. Lo mismo hizo con mi padrastro, al cual llegó a matarlo a palazos para luego prenderlo fuego (...) Corrió al galpón y agarré la espada que estaba sobre mi cama y me defendí sino me iban a matar a palazos", declaró Derderian.