El reality más visto de la televisión argentina volverá a la pantalla chica este lunes 23 desde las 22:15 con la conducción de Santiago Del Moro. El ingreso de los hermanitos se dará en dos etapas, a diferencia de las ediciones anteriores.

Se terminó la espera. Este lunes vuelve Gran Hermano a la pantalla de Telefe con su edición especial, Generación Dorada. Y en la espera que se confirme quiénes serán los nuevos participantes, trascendió una posible lista de nombre de quiénes ingresarán a la casa más famosa del país.

El nuevo ciclo, que retornará este lunes 23 desde las 22:15 , donde, según adelantó el propio Santiago Del Moro la presentación formal de todos los hermanitos será entre este lunes y martes 24 , reúne figuras del espectáculo, exconcursantes del reality, influencers y personas anónimas en una misma casa.

Si bien ya hay algunos nombres confirmados , como Divina Gloria ; la actriz Alejandra Majluf ; el estilista y amigo de Wanda Nara, Kennys Palacios ; Inés Lucero, exparticipante de Survivor; y el exGran Hermano Emanuel Di Gioia . Entre las nuevas generaciones, convocaron al influencer Franco Poggio , conocido en el mundo digital y actual pareja del locutor y presentador Lizardo Ponce.

Pero también surgieron otros nombres que simula ser la “placa de nominados” se puede ver el nombre de la periodista Daniela De Lucía , el actor Juanicar, el exfutbolista Brian Sarmiento , como así también se pueden ver los nombres de dos recordados exGran Hermano; Solange Gómez , de la edición 2011y La Pincoya , de la edición chilena.

También hay nombres de influencers como Lolo Poggio , hermana de Julieta Poggio, Danelik y Titi Tcherkaski. Pero en el último tiempo, también se llegó a mencionar a la emblemática actriz, Andrea del Boca, para competir en la competencia.

De igual modo, tanto la producción como el propio conductor anticiparon que no se trata de una versión VIP ni de “La casa de los famosos”. El conductor insistió en que dentro de la casa “todos son iguales” y que lo verdaderamente importante es tener ganas de jugar.

Un famoso rechazó ser parte de Gran Hermano Generación Dorada

Contando los días para el regreso de Gran Hermano a la televisión un reconocido famoso confirmó que no estará en esta edición Generación Dorada: furioso, Alex Caniggia publicó un video en el que explicó por qué no formará parte del reality conducido por Santiago Del Moro.

En la grabación, publicada en sus redes sociales, aseguró que la propuesta que recibió era muy baja en comparación con lo que gana habitualmente y, de forma despectiva, lo consideró como “una bazofia”.

“Bueno, gente, hoy sí les tengo que dar el comunicado final, épico. Me hubiese encantado estar, eliminar a cada cuatro de copa, a cada mamarracho, uno por uno, en la gran casa de Gran Hermano. Pero está muy loca la gente de Gran Hermano”, comenzó su descargo y agregó: “Me querían pagar bazofia”.

En esa línea detalló que el monto que iba a percibir por estar ahí por meses es equivalente a “lo que yo gano en un día”. “Me querían dar esto (mostrando un fajo de dinero en pesos)… mugre, comparado con lo que yo gano en verdes”, aseguró mientras cambió lo cambió por otro fajo, pero esta vez de dólares.

El descargo terminó con “una recomendación” y a los gritos: “Mientras en mi mansión me fumo un habano, agarren mi contrato, hagan rollo con vaselina y métanselo en el o...”.