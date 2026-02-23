Qué fue de la vida de Gianella Neyra, la actiz que brilló con Nico Vázquez y Facundo Arana

Durante los primeros años del 2000, varias producciones televisivas impulsaron la llegada de figuras internacionales a la pantalla argentina. Entre estas se destacó Gianella Neyra , quien logró un fuerte reconocimiento del público gracias a su participación en recordadas telenovelas.

Con una trayectoria que ya venía en crecimiento en su país natal, la intérprete encontró en esas ficciones una oportunidad para expandir su alcance y consolidar su nombre a nivel regional. Su presencia en historias de gran audiencia la posicionó rápidamente entre los rostros más populares de la época.

Con el paso del tiempo, su camino profesional tomó nuevos rumbos y la llevó a desarrollar proyectos diversos, manteniéndose activa en la industria del entretenimiento desde distintas áreas.

La actriz conquistó a la audiencia argentina cuando protagonizó junto a Facundo Arana l a telenovela Yago, Pasión Morena, uno de los grandes éxitos televisivos de comienzos de siglo. Años más tarde volvió a destacarse en la comedia ¿Y quién es el Jefe?, donde compartió elenco con Nicolás Vázquez y Carmen Barbieri, afianzando su popularidad en el país.

Luego de ese período de fuerte exposición, continuó su carrera mayormente en Perú, donde participó en distintas series y programas, además de incursionar en conducción y doblaje. Su trabajo en la ficción “Mi problema con las mujeres”, nominada al Emmy Internacional en 2007, marcó otra etapa relevante en su recorrido profesional.

Gianella Neyra Caras

También formó parte de producciones televisivas, proyectos teatrales y campañas publicitarias, al tiempo que expandía su actividad hacia nuevos formatos. Con los años sumó experiencia en la realización y producción audiovisual, lo que le permitió involucrarse detrás de cámara y desarrollar contenidos propios.

En el plano personal, mantuvo una relación de ocho años con Segundo Cernadas, con quien tuvo a su primer hijo, Salvador. Luego inició una nueva etapa junto al conductor peruano Cristian Rivero, con quien formó una familia y tuvo a su hijo Gaetano, construyendo una relación estable que lleva más de una década.

Gianella Neyra Trone

Además de su labor artística, fue reconocida por su influencia en el ámbito cultural y mediático de su país, llegando a integrar la lista de las cincuenta mujeres más poderosas del Perú según Forbes.

En los últimos años dio un paso importante como productora con la película Soltera, Casada, Viuda, Divorciada, que tuvo una destacada recepción en la cartelera local y se ubicó entre las más vistas de los últimos años. En paralelo, continuó participando en espectáculos y proyectos televisivos, manteniendo una carrera activa y versátil.