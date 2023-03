La Ciudad ofrece múltiples actividades por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

El viernes se volverá a difundir “Huellas de la Memoria BA” , un mapa interactivo que incluye puntos conmemorativos como el Parque de la Memoria y su Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado , así como los ex centros clandestinos de detención y tortura, hoy recuperados en sitios de memoria. También se indicarán plazas, monumentos, placas, baldosas y otros lugares donde se registraron desapariciones de personas en la Ciudad.

El viernes a las 16 en la Usina del Arte, la actriz Victoria Ciano presentará “A decir verdad, justo te me viniste a la memoria". Esta jornada de relatos tendrá lugar en la libroteca del espacio, donde los más chicos serán invitados a escuchar historias en las que el recuerdo se antepone al olvido. Relatos de quienes al parecer no están ni estarán más, de quienes han dejado de venir, de quienes permanecen del lado de la pérdida salvo en los recovecos de la memoria.

El domingo se celebrará “La Carrera de Miguel”, para recordar y homenajear al atleta y poeta Miguel Sánchez y a todas las personas desaparecidas durante la última dictadura militar.

Por otra parte, se organizó un recorrido para que los vecinos visiten algunos puntos destacables de la Ciudad que contienen huellas y símbolos del pasado trágico, incentivando la construcción de una ciudad, democrática y pacífica. Este trayecto recorre espacios como el Espacio Memoria - Ex ESMA, el Parque de la Memoria, el Centro Olimpo y el Centro Virrey Cevallos. Mirá el mapa completo en la web de Turismo BA.

El ciclo Espacio Documental proyectará la película Tres cosas básicas (Francisco Matiozzi Molinas, 2021) el sábado y domingo a las 19 en el Centro Cultural San Martín.

Con el objetivo de promover la memoria activa, se desarrollará Cultura por la Memoria: una jornada de propuestas que se realizará al aire libre, en el anfiteatro del Parque de la Memoria, el domingo desde las 16. Allí se presentará Potestad, la consagrada obra de Eduardo Pablovsky que será interpretada por Jorge Lorenzo. Luego habrá una función especial de la obra Idénticos, de la Asociación Teatro por la Identidad, uno de los brazos culturales de las Abuelas de Plaza de Mayo.

Mes de la Mujer - Alrededor de las lecturas: Mujeres y dictadura

Este jueves de 18 a 20.30 en la Biblioteca Martín del Barco Centenera (Venezuela 1538, Monserrat). A 40 años del retorno de la democracia, una actividad sobre el rol de la mujer durante los gobiernos de facto.

Derecho a réplica, con XXL Irione

El Centro Cultural San Martín (Sarmiento 1551) presenta este jueves a las 19 el segundo encuentro de un ciclo de entrevistas moderado por Kris Alaniz que invita a artistas de la música urbana a narrar sus trayectorias y a brindar una breve demostración musical. En esta oportunidad, el ciclo presenta al músico XXL Irione, quien conversará sobre los inicios del hip hop en el país.

Vuelve Plazas Activas

El programa tiene como objetivo promover la vida saludable a través de la práctica del deporte y de la recreación. Hay clases de Gimnasia, ritmos, yoga y entrenamiento funcional en siete sedes: Parque Lezama, Plaza Irlanda, Rosedal de Palermo, Parque Patricios, Parque Avellaneda, Parque Chacabuco y Parque Rivadavia. La propuesta es para mayores de 18 años, quienes se pueden anotar a través del Portal Único de Inscripciones (https://portalinscripciones.scp.buenosaires.gob.ar/#/).

Calles culturales

El sábado en el Anfiteatro del Parque Centenario se realizará una edición especial de Calles Culturales que contará con shows, una kermesse y juegos inflables para niños. A las 16 se presentará el artista flamenco Baldomero Cádiz, y a las 17:45 será el turno del cantante y compositor Guillermo Fernández, que hará un recorrido por los clásicos del tango.

Calles culturales

Llega la semana del cuarteto cordobés

En el marco de los 70 años de cultura al aire libre del Anfiteatro del Parque Centenario, el Ministerio de Cultura de la Ciudad invita a celebrar el cuarteto cordobés con una programación con talleres, films y un gran cierre musical a cargo de Lorena Jiménez. La propuesta gratuita combina actividades virtuales desde este jueves y presenciales el sábado, que se desarrollarán en el Anfiteatro del Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Av. Lillo).

El sábado a las 19 junto a los músicos de La Mona Jiménez, Daniel Franco (acordeonista) y Marcos Merlini (pianista), se presentará una selección de temas de todas las épocas para redescubrir el origen del cuarteto y su evolución. A partir de las 20 comienzan los recitales en “El Anfi” con un pocket concert de Vivi Pozzebón y la banda de La Mona para recordar algunos de los clásicos del cuarteto y agasajar a “La Leo”, creadora del “tunga-tunga” cordobés. Luego comienza el gran show protagonizado por Lorena Jiménez, acompañada por Daniel Franco y Marcos Merlini.

Todas las actividades presenciales requieren reserva previa en el siguiente link

Mes de la Mujer: Suban el volumen en el Recoleta

Mujeres del pop, el indie, la electrónica, los sonidos urbanos, el rock y la canción de pie sobre el escenario para cantarle a una nueva generación. Este jueves a las 20 se presenta Cléa Vincent en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930). Entrada gratuita.

Social Tango, un espectáculo de baile

Los días 24 y 25 a las 20 en la Sala Principal del CC 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444) se presenta Social Tango. Este espectáculo de baile sumerge a la audiencia en el mundo del tango social a través de la experiencia de una mujer que descubre la milonga y decide emprender el desafío de aprender a bailar. El proyecto se plasma en un espectáculo de danza con música en vivo que cuenta con la participación de bailarines amateurs. Social Tango también se compone de música original, la muestra fotográfica La Milonga, de la artista Nora Lezano, un cortometraje y un documental.

Los cuentos de india: en la Usina del Arte

Junto a Carlos Gianni, Adriana, artista de “Cantando con Adriana” y Los Loros Parlantes presentarán este show realizado junto a chicos y chicas con Síndrome Down, y alumnos del taller de discapacidad de Ramallo, en el marco del Día Internacional de las Personas con Síndrome de Down. Los cuentos de india son cuentos que abordan diferentes situaciones de la vida, buscando mayor inclusión y empatía, abordando temas como la celiaquía, diabetes, síndrome de Down y autismo. Al finalizar el espectáculo, se realizará una charla con los artistas en un conversatorio conducido por los Loros Parlantes. Este sábado a las 15 en la Usina del Arte (Agustín Cafferena 1).

Beatbox, duelo de parlantes

Comienza una nueva edición de Duelo de parlantes, el torneo organizado por el Recoleta junto a Beatbox Argentina. El ganador de cada fecha clasificará directamente para la final Nacional de Beatbox, mientras que el resto de los participantes sumarán puntos para la tabla de clasificación al torneo nacional. En esta disciplina se utilizan boca, labios y cuerdas vocales para producir ritmos de cualquier tipo, compases y sonidos musicales. El domingo a las 15 en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930).

Festival de Cine de Villa Crespo VECINE

Para la apertura de este emblemático festival de cine porteño, que realizará su cuarta edición, se podrá disfrutar de la proyección del ciclo de cortometrajes mudos Nitrato Argentino. La selección de cortos estará musicalizada en vivo por la banda de swing Cocktail Tour. Este ciclo forma parte del proyecto de preservación integral de la colección de películas en soporte nitrato del Museo del Cine. El domingo desde las 20.30 en el Anfiteatro del Parque Centenario (Av . Leopoldo Marechal y Av. Lillo).

34 circuitos para descubrir la cultura porteña

Turismo en Barrios propone a conocer el arte urbano, la arquitectura, la gastronomía y los comercios de la Ciudad a través de recorridos guiados. Se puede consultar toda la información en turismo.buenosaires.gob.ar.

Las ferias porteñas acercan alimentos saludables a los vecinos

BA Market tendrá lugar en el Parque Centenario (Av. Díaz Vélez al 4800) este sábado y domingo, de 10 a 19, mientras que el mercado de productos orgánicos Sabe la Tierra se desarrollará el sábado en Plaza Arenales y el domingo en Plaza Irlanda y los parques Saavedra y Las Heras. La entrada es libre y gratuita y se suspende por lluvia.

Ferias Saludables BA

Sabe a Vegano

Habrá más de 30 puestos de gastronomía, indumentaria y cosmética en la feria que invita a disfrutar una propuesta 100% basada en plantas. Se llevará a cabo este sábado, de 12 a 20, en el Mercado de Pulgas (Concepción Arenal y Enrique Martínez). La entrada es libre y gratuita y se suspende por lluvia.

Llega la Burger Fest

El festival gastronómico se llevará a cabo este sábado y domingo, de 12 a 24 en el Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador y Dorrego). Contará con más de 30 stands y foodtrucks, que tendrán, también, con propuestas veganas y sin TACC, y un patio cervecero. A su vez, habrá un espacio de puestos de helados, juegos y un sector de actividades para los más chicos. La entrada es libre y gratuita.

Funciones gratuitas del Ballet Contemporáneo del San Martín

El Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín -dirigido por Andrea Chinetti y codirigido por Diego Poblete- reestrenó “Bolero” de Ana María Stekelman y “Fervor. Hacer de la danza un acto de ardor” de Josefina Gorostiza. Las próximas funciones se realizarán el sábado y domingo a las 18.30 en el Hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530), con entrada gratuita.