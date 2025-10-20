Caren Tepp: "Los santafesinos lo tenemos claro: Pullaro es Milei"

Caren Tepp, candidata a diputada de Fuerza Patria.

La referente de Ciudad Futura Caren Tepp, candidata a diputada por Fuerza Patria en la provincia de Santa Fe, se refirió a la proximidad del gobernador Maximiliano Pullaro con la Casa Rosada, al advertir que "Pullaro es Milei".

"Los santafesinos lo tenemos claro: Pullaro es Milei. Ha firmado el Pacto de Mayo, le dio los votos en el Congreso cada vez que Milei lo necesitó y lleva de primera candidata a la vicegobernadora, que es la presidenta del PRO en la provincia de Santa Fe. El PRO es el aliado principal de Milei y con quien, él mismo lo ha dicho, va a construir la gobernabilidad de los próximos dos años", señalo Tepp en diálogo con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno.

La actual concejala de Rosario aseguró que "la única lista capaz de ganarle a Milei en Santa Fe es la lista de Fuerza Patria". Por tal motivo, pidió a la ciudadanía que concurra masivamente a votar el domingo.

"Mi mayor preocupación es que a la bronca y a la desilusión que hoy siente la mayoría de los argentinos y los santafesinos no le gane la resignación. Todo aquel que está descontento con el rumbo de estos gobiernos no puede quedarse en su casa el 26 de octubre. En democracia, la única manera de poder cambiar el curso de la historia es participando", señaló.

Por último, se refirió a la campaña sucia de la que fue objeto por parte de Javier Milei y otros referentes de La Libertad Avanza. "Milei daba por ganada la provincia de Santa Fe y, cuando empezó a ver la expectativa que genera la lista de Fuerza Patria, comenzó a hacer una campaña sucia. Mandó a hacer afiches de manera digital, truchos, con supuestas propuestas de nuestra campaña, con el único objetivo de generar miedo y confusión en el electorado", sostuvo.