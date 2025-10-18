18 de octubre de 2025 Inicio
Estos son los 9 destinos más escondidos de CABA y que se pueden visitar en cualquier momento del año

Esta lista de rincones porteños se presenta como una alternativa perfecta para quienes disfrutan del turismo urbano.

Conocé los distintos lugares de Turismo que esconde CABA

Turismo de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires esconde rincones que sorprenden incluso a quienes creen conocerla por completo. Más allá de los circuitos de Turismo tradicionales, existen espacios poco transitados que guardan historia, encanto y propuestas únicas para recorrer sin necesidad de grandes planificaciones.

Estos destinos ocultos se destacan por su autenticidad: plazas escondidas, pasajes con arquitectura singular, jardines secretos y museos poco conocidos forman parte de una red de lugares que invitan a descubrir otra cara de la ciudad. Son ideales para quienes buscan experiencias diferentes, sin alejarse demasiado.

Cómo son los destinos secretos de CABA

Puerto Piojo

A pocas cuadras de Plaza de Mayo, se esconde un rincón cargado de historia: Puerto Piojo. Décadas atrás, este balneario era uno de los puntos favoritos de los vecinos para pasar el día al aire libre, compartir mates y lanzarse al Riachuelo desde los muelles. Su acceso fue clausurado en 1976, durante la dictadura militar, y con el tiempo se convirtió en una especie de leyenda urbana.

  • El dato: hoy, este grupo organiza salidas para visitar el lugar. Solo hay que dejar los datos de contacto para recibir la fecha de la próxima expedición.
  • Dónde: Solís 1800, Dock Sud.

Bocabajo - Bocarriba

El microcentro porteño, que aún busca reinventarse tras la pandemia, esconde detrás de una lavandería común un espacio gastronómico exclusivo: Bocabajo - Bocarriba. Su fachada pasa inadvertida, pero al cruzar la puerta aparece un ambiente íntimo que mezcla buena cocina, vinos seleccionados y un toque de misterio.

  • El dato: al terminar la comida, se puede pasar por el sector de las lavadoras y sacarse fotos que muchos suben directo a sus redes sociales.
  • Dónde: Maipú 872, Microcentro.

Zanjón de Granados

Lo que comenzó como una simple remodelación en 1985 se transformó en uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la Ciudad. Al limpiar una casona abandonada, Jorge Eckstein encontró una vivienda de 1830 y un sistema de desagües pluviales de los más antiguos de Buenos Aires, que pertenecían al arroyo Tercero del Sur.

  • El dato: se dice que en los túneles hay actividad paranormal: algunos visitantes afirman sentir la presencia de un espíritu que deambula bajo tierra.
  • Dónde: Defensa 755, San Telmo.

Templo escondido en el colegio Santa Felicitas

En pleno corazón de Barracas, en el primer piso del colegio Santa Felicitas, se encuentra un templo que nunca llegó a ser consagrado. Su historia está teñida de misterio, ya que se rumorea que el párroco a cargo de la obra se quitó la vida allí.

  • El dato: las visitas son por orden de llegada entre las 15 y las 17 h.
  • Dónde: Pinzón 1480, Barracas.

Museo Paseo de la Cisterna

Lo que parecía una simple excavación para levantar un edificio terminó revelando una cisterna de ocho metros de diámetro y objetos del siglo XIX. El hallazgo correspondía a la residencia de Juan Manuel de Rosas y permitió rescatar más de 15.000 piezas arqueológicas.

  • El dato: las visitas guiadas son gratuitas y están a cargo de la Comisión Manzana de las Luces. Se realizan de miércoles a viernes a las 16 h.
  • Dónde: Moreno 550, San Telmo.

La Calle Bar

En Palermo, detrás de la pizzería La Guitarrita, se esconde un bar ambientado como en los tiempos de la Ley Seca. Con su piso empedrado y luces tenues, recrea una atmósfera única para disfrutar de cócteles de autor (incluso uno en honor a Messi) y pizzas recién horneadas.

  • El dato: su estética vintage y sus detalles decorativos lo convirtieron en uno de los bares más fotografiados de la ciudad.
  • Dónde: Niceto Vega 4942, Palermo; Gurruchaga 732, Villa Crespo.

Luz Mala Bar

A simple vista, en la calle Arcos de Belgrano solo se ve un muro y una angosta puerta. Pero al cruzarla, se ingresa a un bar oculto con luces bajas y ambiente íntimo, ideal para una cita o una salida distinta.

  • El dato: los jueves hay música en vivo, lo que le suma un plus a la experiencia.
  • Dónde: Arcos 2950, Belgrano.

Falena Libros

Desde la vereda, parece una casa más. Pero al tocar timbre, se abre un espacio literario encantador: Falena Libros, una librería-café donde no hay carteles ni vidrieras, solo libros y un ambiente acogedor.

  • El dato: abre de lunes a viernes, de 15 a 19 h.
  • Dónde: Charlone 201, Chacarita.

Sótanos de Devoto

En Villa Devoto, el Seminario Metropolitano de la Inmaculada Concepción guarda un costado poco conocido: sus sótanos históricos. El lugar, donde alguna vez estudió Jorge Bergoglio, hoy ofrece visitas guiadas que revelan rincones cargados de historia.

  • El dato: las visitas se reservan online y son guiadas por Diego Cabales, especialista en la historia del barrio.
  • Dónde: José Cubas 3543, Devoto.
