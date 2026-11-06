El regalo de C5N al papa León XIV durante su vuelo a Uruguay: "Lo estamos esperando"

Pamela Francescato, periodista de C5N y acreditada en el vaticano, compartió un viaje en avión con el Sumo Pontífice y aprovechó la oportunidad para entregarle un mate del canal en uno de los pasillos de la aeronave.

El papa León XIV recibió un regalo muy especial de C5N durante su vuelo a Uruguay. La periodista Pamela Francescato se acercó al Sumo Pontífice en uno de los pasillos de la aeronave y lo sorprendió con un mate del canal.

"Voy con mucha alegría a su país, donde él no pudo": el gesto de León XIV para homenajear a Francisco

“Estamos muy contentos por su pronta recuperación y lo estamos esperando con muchas ganas. Le quiero hacer un regalo de parte del canal” , le expresó al momento de entregarle el presente.

El esperado encuentro se produjo en uno de los pasillos del avión, donde la periodista aprovechó para dedicarle unas sentidas palabras: “E ste regalo es de parte del canal donde trabajo. Un canal muy comprometido con la realidad social, con las personas que sufren, como usted, que alza la voz por los que no tienen voz. Y el mate es sinónimo de amistad, de encuentro y de tender puentes”, expresó mientras le entregaba el presente.

Ante la atenta mirada del Santo Padre, Francescato aprovechó para hacerle una pregunta sobre una de las tradiciones más representativas de la Argentina . Entre risas, le consultó: “¿Le gusta el mate? ¿Lo ha probado?”.

Una panadería del barrio porteño de Recoleta preparará el desayuno del papa León XIV tras su llegada a Buenos Aires, en el marco de su gira en Sudamérica. Se tratará de su primera visita al país tras el inicio de su pontificado el 8 de mayo de 2025 luego de la muerte de Francisco.

En diálogo con eltrece, el dueño de la panadería Dos Escudos, Francisco Parrondo, manifestó su entusiasmo por elaborar el desayuno de León XIV. "Estamos orgullosos de trabajar con la Nunciatura y proveer el desayuno del Papa del día 9 cuando llegue. Es un orgullo y privilegio poder brindarle nuestras cosas ricas", expresó.

En tal sentido, detalló las comidas que prepararán: "Muy contentos, igual con las monjas de la Nunciatura es un vínculo continuo, ellas vienen todos los días acá a desayunar. Pero el pedido que le vamos a preparar es algo que se llevan todos los días, facturas variadas y nuestro famoso sandwichito de miga. Obviamente también va a estar recibiendo algunas de nuestras selectas tortas. El Papa pidió especialmente el cheesecake de frutos rojos".

Por lo pronto, la llegada del sumo pontífice está prevista para el domingo 8 de noviembre, cuando será recibido en Buenos Aires y mantendrá encuentros institucionales con el presidente Javier Milei y otras autoridades en la Casa Rosada y el Palacio Libertad. La gira también incluye una visita previa a Uruguay, mientras que se dirigirá a Perú luego de su estadía en la Argentina.

La visita apostólica también contempla misas multitudinarias, encuentros con autoridades, trabajadores, comunidades religiosas y jóvenes en Córdoba y Luján. La Casa Rosada, a través de la Dirección General de Ceremonial, está enviando invitaciones a los gobernadores de todas las provincias, a legisladores nacionales de distintos bloques, a miembros del Poder Judicial y al cuerpo diplomático acreditado en el país.