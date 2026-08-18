18 de agosto de 2026 Inicio
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Un grupo de Gandalfs se manifestó en la puerta de la casona de Peter Thiel por su desembarco en Vaca Muerta

Haciendo referencia a la saga de J.R.R Tolkien, el grupo de gente disfrazado del mago protestó con canciones e insultos contra el magnate. También hubo aplausos a Granaderos que pasaban por la zona en medio del acto por el aniversario de la muerte de San Martín.

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You shall not pass (no pasarás)

"You shall not pass (no pasarás)", decía la bandera que mostraron los Gandalfs, en relación a los libros de El Señor de los Anillos.

Una insólita escena tuvo lugar en el exclusivo barrio de Palermo Chico, donde un grupo de personas disfrazadas como Gandalf, el célebre mago de El Señor de los Anillos, se concentró frente a la nueva casona del multimillonario estadounidense Peter Thiel, luego de su desembarco como inversor de Vaca Muerta.

Karina Milei junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
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El magnate adquirió la propiedad de Palermo por u$s12 millones, pero su llegada generó un ruidoso rechazo: los manifestantes desplegaron una bandera gigante con la icónica frase "You shall not pass" ("No pasarás") y entonaron canciones e insultos.

Una de las canciones que se hizo viral en redes sociales decía: "Che Peter Thiel, en Palermo te vamos a correr. Peter Thiel te conocemos bien, matan nenes los drones que compra Israel".

El curioso episodio dejó además una postal particular cuando el grupo pausó momentáneamente su protesta para aplaudir con respeto al Regimiento de Granaderos a Caballo sobre la avenida Figueroa Alcorta, en el marco de los homenajes por el aniversario de la muerte de San Martín.

Peter Thiele puso un pie en Vaca Muerta

La protesta se desató tras confirmarse que Thiel inyectó u$s76 millones de dólares en Vista Energy, la petrolera liderada por Miguel Galuccio y referente en Vaca Muerta.

A través de su firma Thiel Macro LLC, el empresario adquirió el 1% de la compañía, movimiento informado ante la SEC de Estados Unidos y reportado por Bloomberg, consolidando su presencia financiera en el país.

Peter Thiel, fundador de Palantir.

Peter Thiel, fundador de Palantir.

El interés no es menor: Vista Energy es un jugador clave que produce cerca de 160.000 barriles diarios de petróleo y gas, además de impulsar el desarrollo del oleoducto y puerto exportador VMOS para potenciar las ventas al exterior.

Quién es Peter Thiel y cuál es su vínculo con el Gobierno

Thiel es un peso pesado de la tecnología global: cofundó PayPal y Palantir, conduce Founders Fund y fue uno de los primeros inversores de Facebook, ubicándose en el puesto 87 de la revista Forbes con una fortuna cercana a los u$s32.000 millones de dólares.

Su llegada al país coincide con un estrecho vínculo político con el Gobierno. Tras reunirse por primera vez con Javier Milei en la Casa Rosada en mayo de 2024 junto al embajador Alec Oxenford, ambos volvieron a encontrarse en abril. En esa última reunión proyectaron el rumbo de las inversiones privadas y, según reveló el propio Javier Milei, conversaron sobre la viabilidad del modelo económico a largo plazo mediante el avance de la "batalla cultural".

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