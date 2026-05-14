El dramático momento que Jimena Barón vive en un viaje por Europa: "No saben lo que duele"

Un dolor inesperado en pleno viaje por Alemania y una confesión televisiva dejaron a "La Cobra" en el centro de todas las miradas.

La actriz y cantante Jimena Barón atraviesa un incómodo problema de salud durante sus vacaciones en Alemania junto a Matías Palleiro y su bebé Arturo. Para comunicar su drama, en sus redes sociales, la artista mostró la dolorosa lesión que sufrió en uno de sus pies mientras recorría Frankfurt y preocupó a sus seguidores con una serie de videos y mensajes.

“ No saben lo que duele esto ”, escribió junto a una grabación donde enfocó el dedo meñique de su pie completamente irritado. Según explicó, el problema comenzó durante las grabaciones de un programa televisivo, debido al uso constante de tacos altos, aunque la situación empeoró durante el vuelo hacia Europa.

“ Esto comenzó en Es mi sueño con los tacos. En el avión se desmadró el asunto. Ahora no me puedo poner ninguna zapatilla, ayer recorrí todo Frankfurt en ojotas. No sé qué hacer. Duele muchísimo ”, expresó Jimena Barón al relatar el mal momento que atraviesa en pleno viaje familiar.

Más tarde, la artista contó que sus seguidores identificaron la lesión como un “ojo de gallo” , una callosidad dolorosa causada por la fricción entre los dedos del pie. Con humor, "La Cobra" agradeció el “diagnóstico virtual” y comentó: “ Veré un médico cuando vuelva a mi país. Mientras tanto verán todos mis looks de viaje arruinados por un par de chancletas ”.

jimena baron historia instagram lesion La historia de Instagram de Jimena Barón donde explicó su lesión.

Joaquín Levinton le contó a Jimena Barón por qué no le caía bien

En paralelo a la repercusión de su viaje por Europa, Jimena Barón también quedó en el centro de la escena por una inesperada confesión de Joaquín Levinton durante una emisión del programa Es mi sueño, el reality musical del que ambos forman parte como jurados.

Todo ocurrió mientras el panel recordaba cómo fueron los primeros días del ciclo. “¿Se acuerdan cuando empezamos? No nos conocíamos”, comentó Levinton. Entonces, Jimena Barón respondió entre risas: “El primer programa fue el día en que nos conocimos. No tuvimos ni un café antes”.

JIMENA BARON JOAQUIN LEVINGTON Jimena Barón y Joaquín Levinton, como jurados del reality.

Fue en ese momento cuando el líder de Turf sorprendió a todos con una sincera revelación sobre la primera impresión que tuvo de la cantante. “Te tengo que confesar que no me habías caído bien. Me dabas un poco de miedo”, lanzó Joaquín Levinton frente a la sorpresa de su compañera y del resto del jurado.

Sin embargo, el músico rápidamente aclaró que la relación cambió con el correr de las grabaciones. “Después nos fuimos conociendo y ahora los siento mis amigos”, aseguró. En esa misma emisión, Jimena Barón también habló sobre la canción “Atrás del sol”, dedicada a su padre fallecido, y confesó emocionada: “La puedo escuchar, pero no la puedo cantar”.