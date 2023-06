La ANMAT prohibió la venta de un repelente para moscas por ser ilegal 

ANMAT repelente 16-6-23.pdf

"El motivo de la denuncia fue sobre la legitimidad del producto, en función de que en el rótulo no figuraban los datos de registro ante la ANMAT", señalaron desde el comunicado. Ante esto, se consultó en los organismos pertinentes y se llegó a la conclusión "no aprobaron las siguientes leyendas que figuran en el rótulo: “Repelente Natural”, “Sin Veneno”, “Desinfectante No Tóxico”.

La ANMAT prohibió el uso de una marca de medias de compresión

Además, el organismo realizó otra publicación sobre unas medias de compresión "Media corta de prevención, compresión medio, fabricada por P.L.U.S. S.R.L.", mediante la disposición 4128/2023 ya que envase no se observaban datos de lote ni vencimiento.

Desde la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, informaron a la ANMAT que durante una inspección se retiró una unidad del producto.

Las medias de compresión se utilizan para "aliviar el cansancio y pesadez de piernas, como soporte de los estados venosos y linfáticos, prevención en el dolor e hinchazón de piernas, trombosis, úlceras venosas, fracturas y linfedemas".

Al investigar la firma que comercializa el producto, desde la ANMAT informaron que si "se desconocen sus condiciones de elaboración/fabricación, elevó las presentes actuaciones y sugirió prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional".

La ANMAT prohibió la comercialización de insumos odontológicos

Por último, en las disposiciones publicadas durante el viernes 16 de junio en el Boletín Oficial, desde la ANMAT informaron que se realizó una inspección en el establecimiento de la firma “Inca Dental”, donde se retiraron una serie de productos para investigación.

Al analizar los insumos pudieron constatar que "no cuentan antecedentes de habilitación de la firma Foshan Duoyimei Medical Instrument Co, Ltd, ni de inscripción de los productos piedra de diamante “MM” – mmyak.taobao.com – BR-45 – 5PCS”, ni piedra de diamante “DYM BR-46 -5PCS – Foshan Duoyimei Medical Instrument Co., Ltd” ante esta Administración".

"Toda vez que se trata de productos sin registro sanitario de los que se desconocen sus condiciones de elaboración/fabricación y por lo tanto calidad y seguridad", señaló el texto publicado. Por ende desde la ANMAT prohibieron el uso y la comercialización de la Piedra de diamante “MM” – mmyak.taobao.com.; y Piedra de diamante “DYM” – Foshan Duoyimei Medical Instrument Co., Ltd.