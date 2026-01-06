6 de enero de 2026 Inicio
Video: un paracaidista disfrazado de rey mago se accidentó durante una celebración en Pergamino

El hombre que representaba a “Gaspar” sufrió una fuerte caída y habría sufrido una fractura de cadera. El accidente se produjo frente a una multitud de adultos y niños que participaban de la tradicional festividad local.

El espectáculo se realizó en el Parque Belgrano.

Una celebración por la llegada de los Reyes Magos en la ciudad bonaerense de Pergamino terminó en accidente este lunes. Uno de los hombres que representaba a “Gaspar” sufrió una fuerte caída mientras descendía en paracaídas, en el marco de un espectáculo organizado para las familias presentes en el Parque Belgrano.

“Yo lo hago de corazón, sostuvo Gustavo, el chofer.
Santa Fe: un chofer de aplicación devolvió una mochila con dinero y no aceptó recompensa

El evento central consistía en un salto aéreo protagonizado por tres paracaidistas caracterizados como los personajes bíblicos. El siniestro se produjo en la fase final de la maniobra, frente a una multitud de adultos y niños que participaban de la tradicional festividad local.

Según el relato de testigos presenciales, el paracaidista debió desviar su trayectoria de forma imprevista para evitar el impacto directo contra el público. Esta maniobra de emergencia provocó que perdiera el control de la estabilidad y terminara impactando violentamente contra el suelo.

A raíz del golpe, el hombre sufrió una presunta fractura de cadera, lo que activó un operativo de emergencia inmediato. En el lugar intervinieron fuerzas de seguridad y personal médico del SAME, quienes estabilizaron al herido ante la mirada de los asistentes.

El accidentado, oriundo de la ciudad de Lincoln, fue trasladado de urgencia al Hospital San José de Pergamino. Según el último parte médico, el hombre permanece internado en observación para evaluar la gravedad de sus lesiones y determinar los pasos a seguir en su tratamiento.

La llegada de los Reyes Magos desde el aire es una tradición anual en Pergamino que incluye diversas actividades recreativas. Pese a ser un evento consolidado en la agenda cultural de la ciudad, esta edición quedó marcada por el accidente de uno de sus principales protagonistas.

