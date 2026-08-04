La acusada por el crimen de su pareja en Chaco no va a declarar: qué dijo su abogado

Victoria Cantero, de 25 años, está acusada de haber apuñalado en el tórax a Matías Julián Álvarez Guardia, quien murió tras ser trasladado al Hospital Perrando. Su defensor, Lucas Bosch, habló con C5N y dio detalles de lo sucedido, aunque aclaró que todavía no tiene precisiones sobre qué fue lo que pasó.

La acusada por el crimen de su pareja en Chaco se negará a declarar: qué dijo su abogado

El crimen de Matías Julián Álvarez Guardia conmociona a la provincia de Chaco y tiene como principal acusada a su pareja, Victoria Cantero, de 25 años. El joven murió luego de recibir una puñalada en el tórax y, antes de ser trasladado al hospital, habría pedido auxilio durante una comunicación telefónica con su cuñado, hermano de la acusada.

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Según trascendió, Álvarez Guardia habría manifestado durante el llamado: "Vení a socorrerme porque tu hermana me apuñaló" . Luego, el hermano de Cantero lo trasladó en su vehículo junto a su pareja hasta el Hospital Perrando, donde finalmente murió.

Mientras avanza la investigación, allegados a la víctima describieron una relación conflictiva y con antecedentes de episodios de violencia. Según testimonios difundidos por medios locales, la pareja se había separado y había retomado recientemente el vínculo. Familiares y amigos del joven también habrían recomendado que se alejara de Cantero debido a situaciones de violencia que, según sus relatos, se habían registrado durante la relación.

En diálogo con C5N , el abogado Lucas Bosch confirmó que su defendida decidió no prestar declaración por el momento . "La señora Victoria se va a abstener de declarar. Hoy se le va a dar a conocer el hecho imputado, que todos nos imaginamos cuál es, pero vamos a saber cómo entiende la fiscalía que se encuadró la mecánica y la finalidad del suceso", explicó.

El defensor sostuvo que todavía no cuenta con información oficial sobre la imputación y que, hasta el momento, la defensa conoce el caso principalmente a través de las versiones periodísticas. "Todavía no se ha formulado la imputación. Sabemos que se trataba de una discusión de pareja. El resultado fue el menos deseado y la señora Victoria es la principal implicada" , señaló.

Bosch también se refirió al llamado telefónico que realizó la víctima antes de morir. Según explicó, tanto Cantero como Álvarez Guardia se comunicaron con el hermano de la acusada y ambos habrían estado presentes durante la comunicación. "Según el primer acto probatorio que tenemos, fue en pareja que se pidió el socorro", afirmó.

Sobre la pelea previa al ataque, el abogado indicó que el hermano de Victoria declaró que antes del llamado hubo una discusión, aunque remarcó que todavía no tienen precisiones suficientes sobre lo ocurrido.

Además, Bosch explicó que tuvo un contacto muy breve con su defendida y que todavía no pudo mantener una entrevista profunda con ella. "Solo la pudimos ver cerca de tres minutos en la fiscalía al momento de hacer la designación de abogados defensores", detalló.

En ese sentido, sostuvo que sería prematuro definir una estrategia de defensa: "Sería poco prudente empezar a trabajar sobre una línea de defensa que puede ser errática".

Por último, el abogado aseguró que, hasta el momento, no pudieron constatar que Victoria Cantero tenga antecedentes de causas penales.