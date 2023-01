La abuela del bebé golpeado en Los Hornos aseguró que su hija "tiene problemas de adicciones"

"Yo no sabía nada que mi hija le pegaba a mi nieto. Me enteré el día que me llamó el padre de Abigail y me dijo que el papá de Ian le había sacado el nene. Cuando voy a ver a mi otra hija, me dice que recién se la llevó la patrulla", contó Cecilia Ferrano en diálogo con C5N.

La mujer pudo reencontrarse con su hija y su nieto en la comisaría de Melchor Romero. "Ahí me dijeron que habían llamado al 911 porque se estaban peleando, la cuñada y la suegra le pegaron a mi hija", relató. La cuñada de la joven, Giuliana, fue quien filmó las agresiones y radicó la denuncia.

"Al nene le salía sangre de la boca y Abigail me dijo que se había golpeado con el sillón. Le pedí que no me mienta, y ahí me dijo que había discutido con Giuliana porque se quería ir y ella le dijo que hiciera callar a mi nieto. Entonces mi hija no tuvo mejor idea que descargar la bronca y le pegó un revés de la mano a Ian", contó.

"Ella primero vivía en mi casa. Yo el año pasado me enojé con ella porque traía al papá del nene, andaban los dos tomando, drogándose, porque mi hija tiene problemas de adicciones. Por eso me extraña que mi nuera, Giuliana, diga que no", destacó Cecilia.

"Ella se va a internar, se quiere internar, y yo le dije que está muy bien que haga algo por ella, porque lo que le hizo a mi nieto ni yo se lo quiero perdonar. Es mi nieto, es mi sangre. Por eso me duele que digan un montón de cosas que no son. Yo voy a pedir la tenencia de mi nieto", concluyó la mujer.