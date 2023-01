Los Hornos: la filmaron mientras golpeaba brutalmente a su bebé de un año

La abuela paterna ya había reclamado la guarda del bebé por malos tratos reiterados. Ian tenía rasguños en los brazos y hematomas en la cara, pero su madre le dijo a la Policía que se le había caído de un sillón. Personal del hospital de Gonnet descubrió que tenía sangrado en las encías, los dientes salidos de lugar y había perdido una de las piezas.

"No pasa nada, es el diente de leche", había respondido la joven cuando Giuliana la increpó. "Yo no podía seguir permitiendo eso porque era muy fuerte, mucha violencia hacia una criatura muy inocente que no tenía por qué estar pagando los errores de nadie. Le pegaba por cualquier cosa", aseguró la denunciante a C5N.

"Ella es la hermana de mi marido. Yo le di un lugar porque el nene estaba descompuesto y quería salvarlo de donde estaba, pero seguía sufriendo una mala vida igual. Siempre fue agresiva, mala, pero saqué esas diferencias de lado y pensé en Ian", relató.

"Estoy recibiendo amenazas de ella, grita un montón en los audios. Yo estoy tranquila, no estoy nerviosa ni tengo miedo porque no hice nada malo. A mí me importan mis hijos y la seguridad de ellos. No es nada en contra de ella ni de su familia", agregó Giuliana, madre de dos mellizos de la misma edad que Ian.

"Él vivía en condiciones precarias, no tenían un lugar estable. Y cuando la fui a buscar, su hermano Luis me pidió que cuide a Ian, que ella le pegaba mucho. Una cosa es que te lo digan y otra es verlo. Yo solo quiero que esté bien y se termine todo esto. El papá y la abuela paterna luchan por él", concluyó.