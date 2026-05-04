Tragedia en Brasil: una avioneta se estrelló contra un edificio y hay dos muertos Ocurrió en el nordeste de la ciudad de Belo Horizonte. Se reportaron heridos que fueron trasladados a centros de salud cercanos. Se investigan las causas del accidente. Por + Seguir en







Una avioneta se estrelló en la mañana del lunes contra un edificio de cuatro pisos en Belo Horizonte, Brasil, dejando como saldo al menos 2 víctimas fatales y varias personas heridas, además de daños materiales.

Medios locales informaron que el avión comenzó a perder altura hasta impactar contra el edificio. Aún no se conocen los motivos del accidente. Las primeras hipótesis arrojaron que la nave tuvo problemas poco después del despegue.

El choque provocó un fuerte estruendo y la rápida intervención de los servicios de emergencia. Efectivos de seguridad, equipos médicos y bomberos acudieron al lugar para asegurar la zona, asistir a los heridos y actuar sobre las víctimas.

Según información preliminar del Cuerpo de Bomberos, el piloto y el copiloto fallecieron en el acto, mientras que los otros tres ocupantes de la avioneta fueron rescatados con vida. Una fue encontrada inconsciente y en estado grave, y las otras dos con fracturas. Los tres heridos fueron trasladados al Hospital João XXIII. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LucasFranco_l/status/2051322915237278018&partner=&hide_thread=false URGENTE

Avião de pequeno porte cai na região Nordeste de Belo Horizonte. O flagrante exclusivo da equipe do Globocop mostra o momento em que o avião atinge um prédio. pic.twitter.com/0J2ylj1eaR — Lucas Franco (@LucasFranco_l) May 4, 2026