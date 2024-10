L-Gante volvió a declararse inocente y la fiscalía pidió 7 años de cárcel

"Entendemos la carencia de antecedentes penales por parte del acusado y sumamos los agravantes correspondientes", destacaron los abogados Pablo Becerra, Leonardo Sigal y Rodrigo Aveldaño,

En tanto, Luciano Locatelli, defensor de L-Gante, pidió la absolución para su cliente, quien se encuentra imputado por los delitos de "amenazas, privación ilegal de la libertad, amenazas calificada, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificado" en perjuicio de Torres y una mujer.

El fiscal Adrián Landini remarcó ante el tribunal que "el señor Elián Valenzuela, en vez de recurrir a la Justicia, intentó solucionar las cosas a su modo, su modo está fuera de la ley y la ley es igual para todos. Estamos claramente ante los delitos de daño y amenazas agravadas".

Las últimas palabras de L-Gante

El cantante reiteró su inocencia ante el juez Ignacio Racca y aseguró "estoy acá en la audiencia porque no quise poner dinero". Además, apuntó elogió al fiscal y criticó a los querellantes: "Tienen una imaginación de director de cine o de un niño mentiroso".

Agregó: "No me creo Dios y creo mucho en Dios, pero se me hace desagradable estar sentado frente a personas que se creen profesionales. Repito, hoy estoy acá por no permitir que me quiten mi dinero. Y voy a estar siempre a disposición de la Justicia".