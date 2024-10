Wanda Nara explotó contra L-Gante en redes sociales: "Despechado"

La mediática se cansó de los rumores románticos con el cantante y aseguró que él la usa para que no se hable de su causa judicial.

Wanda Nara reveló quién será uno de los finalistas de Bake Off Famosos

A través de su cuenta de Instagram, Wanda Nara evidenció haber observado el programa de Susana Giménez , donde L-Gante dio a entender que tiene un romance con la mediática. Ante esto, la conductora de Bake Off Famosos decidió expresar: " Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida ".

Y eso no fue lo único, sino que fue muy dura contra el artista y apuntó contra sus problemas con la ley: "Cuando habla el despechado, la verdad se calla. Ojalá una vez más te sirva usarme para que no se hable de tu tema judicial. Ojalá hablen de tus canciones". De esta manera, expuso la estrategia de Elián Valenzuela para quitar los ojos de la opinión pública de este aspecto de su vida.

Wanda Nara historia contra L-Gante La picante historia de Wanda Nara contra L-Gante. Captura Instagram

Si bien no habló sobre su situación con Mauro Icardi, esta publicación sirvió para confirmar que Wanda Nara no está en pareja con L-Gante, o al menos busca alejarse en medio de este problema judicial. Según indicaron, el cantante podría volver a la cárcel y esto podría perjudicar la imagen pública de la conductora de Bake Off Famosos.

Mauro Icardi desmintió su separación de Wanda Nara con una foto íntima: "Para vos que lees..."

El futbolista Mauro Icardi reveló que sigue estando en pareja con Wanda Nara, algo que sorprendió al recordar las recientes palabras de la conductora de Bake Off Famosos.

A través de sus historias de Instagram, Mauro Icardi compartió una selfie con Wanda Nara acostada encima suyo. Junto a esta imagen, escribió: "Para vos que lees, para él, para ella, para ustedes, para ellos, para todos... Les deseo buenas noches o noches buenas...".