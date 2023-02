"Justicia por nuestro angelito": el dolor del padre de la nena de 4 años asesinada en guerra narco en la Ciudad

En diálogo con C5N, el padre de la niña se refirió a cómo se enteró de la trágica muerte de su hija: "A la noche estaba preparando la cena y mi mujer se fue al cajero, le dije a la nena que se quede jugando hasta que escuché disparos abajo de mi casa. Bajé corriendo y mi señora gritaba junto a mi cuñada, no me dio tiempo a nada. Empezamos a buscar a mi hija y una vecina empezó a gritar que estaba ahí con una bala".

Además, expresó que se enteró de las identidades de los presuntos autores de los disparos, ya mencionó que se llaman "Emanuel Romero y Lucas Díaz". También cuando fue consultado por si los conoce, el padre respondió que no.

"Esta villa no es sólo la mía, antes de ayer le tocó a otra persona. Andan matando como si nada", denunció el hombre sobre la delicada situación en la zona y la inacción de la Policía. En tanto, sobre la manifestación, expuso que decidió encabezarla para hacer más público el caso y que de esta manera se profundice la investigación: "Si no hacía todo esto, lo dejaban pasar y quedan impunes".

El dolor del padre de la niña asesinada

En cuanto a su momento personal tras el fallecimiento de la menor, el padre manifestó: "Es un dolor inmenso que no se lo deseo a nadie. Pido que apresuren la investigación para poder velar a mi hija. Me dijeron que van a hacer una autopsia y no estoy de acuerdo en que toquen el cuerpo de mi hija".

"No tengo ganas de comer, no tengo ganas de hablar, ahora necesito la justicia de mi hija", agregó el hombre sobre sus últimas horas tras el fallecimiento de la niña.