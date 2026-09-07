7 de septiembre de 2026 Inicio
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Habló el Pity Álvarez en medio del juicio y las dudas sobre su estado de salud: "¿No se me ve bien?"

El músico intercambió unas palabras con la prensa luego de una nueva suspensión de la audiencia de este lunes por un pedido de su defensa de recusar al tribunal. Los abogados discuten si el excantante de Viejas Locas se encuentra en condiciones de afrontar el proceso.

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Cristian "Pity" Álvarez habló sobre su estado de salud.

C5N

Luego de que el juicio a Cristian "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz fuera suspendido por 48 horas este lunes tras un pedido de su defensa contra el Tribunal y el fiscal, el músico dialogó con C5N y se refirió a su estado de salud. "Me siento muy bien. ¿No se me ve bien?", expresó.

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La sexta audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 fue breve ya que los defensores presentaron una recusación contra los jueces y el fiscal debido a un nuevo rechazo al pedido de suspensión por el estado de salud del exlíder de Viejas Locas. Así, el trámite pasa a la Cámara de Casación, que deberá definir cómo continúa en los próximos dos días.

A la salida de la sede judicial, la cronista Lucila Entín le preguntó al propio músico sobre su situación. "Me siento muy bien. ¿No se me ve bien?", respondió.

"El juicio tiene que seguir, por supuesto. Yo me equivoqué, hice algo mal y la Justicia va a decidir", manifestó, acerca de la continuidad del proceso en su contra. Luego, consultado sobre si confía en la Justicia, afirmó: "Confío en el universo".

Postergan por al menos 48 horas el debate por el juicio del Pity Álvarez tras un pedido de su defensa contra el tribunal

El juicio contra Cristian "Pity" Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz volvió a ponerse en marcha este lunes, pero fue postergado por al menos 48 horas. Los abogados del músico habían vuelto a requerir la suspensión del proceso debido a su estado de salud, aunque volvió a ser rechazado. Debido a ello, los defensores presentaron una recusación contra los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°29 y el fiscal. Así, el trámite pasa a la Cámara de Casación, que deberá definir cómo continúa en los próximos dos días.

La sexta audiencia había arrancado con Álvarez presente en la sala, acompañado por su hermana y por un llamativo detalle: llevaba consigo un ejemplar del Código Penal. Antes de que se reanudara la exposición de los testigos, sus abogados, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, insistieron con un planteo que ya habían hecho en encuentros previos: pidieron frenar el juicio a partir de un nuevo estudio médico que, según explicaron, detectó en el músico un consumo descontrolado de medicación con riesgo para su salud y recomendó evitar situaciones que pudieran sobrecargarlo psíquicamente.

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