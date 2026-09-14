ANMAT prohibió la venta de una importante marca de productos de limpieza La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó irregularidades en el registro de la firma, lo que convierte a sus artículos en ilegales y potencialmente riesgosos para la salud. Por Agregar C5N en









ANMAT detectó irregularidades en el registro de los productos de la marca.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta en todo el país de una reconocida marca de productos de limpieza, debido a irregularidades en su registro, lo que convierte a sus artículos en ilegales y potencialmente riesgosos para la salud.

La medida se implementó a través de la Disposición 5730/2026 del organismo, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.

Se trata de la marca Clean On, fabricante de productos domisanitarios, luego de haberse detectado que su desinfectante de superficies no contaba con registro actualizado tras haberse dado de baja. Los representantes de la empresa involucrada, Nolor S.R.L., reconocieron el rótulo denunciado inicialmente como propio; sin embargo, declararon que no habían comercializado el producto sin datos de lote ni vencimiento, por lo que un segundo rótulo sin esos datos fue desconocido por la compañía.

De este modo, se trata de productos domisanitarios no inscriptos ante ANMAT, de los que se desconocen las condiciones de manufactura y formulación, por lo que no pueden garantizarse la calidad, seguridad y eficacia. Así, a fin de proteger a eventuales usuarios del producto involucrado, el organismo definió la prohibición de su comercialización en todo el país.

El desinfectante de superficies prohibido por ANMAT por irregularidades en su registro El organismo prohibió la venta de la marca Clean On tras haber encontrado un producto sin registrar y un rótulo presuntamente apócrifo.