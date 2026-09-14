14 de septiembre de 2026 Inicio
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Incendio en Recoleta: fuego en un cuarto piso y al menos cuatro personas asistidas

El incidente se registró este lunes pasadas las 6 de la mañana en un edificio de 13 pisos en Callao al 1700. Trabajan los bomberos y el SAME en el lugar, que ya debió trasladar a uno de los afectados por el humo al hospital Fernández.

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Cuatro personas fueron asistidas por el SAME y una de ellas debió ser trasladada al Hospital Fernández.

Un incendio se registró este lunes por la mañana en un edificio de 13 pisos ubicado en la avenida Callao al 1700, en el barrio porteño de Recoleta. El fuego se inició en el departamento B del cuarto piso y afectó distintos ambientes de la vivienda, mientras que el humo y el proceso combustivo alcanzaron sectores superiores del inmueble.

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El llamado al 911 se realizó después de las 6 y al lugar arribaron dotaciones de Bomberos y personal del SAME. Según explicó Gabriel Reyes, subcomandante de Bomberos, el fuego afectó el living-comedor, parte de un dormitorio, un baño y la caja de escalera.

Cuatro personas fueron asistidas

Como consecuencia del incendio, cuatro personas debieron recibir asistencia. Se trata del matrimonio que vive en el departamento donde se originó el fuego y dos vecinas del piso 13.

El hombre fue trasladado al Hospital Rivadavia por inhalación de humo, mientras que su esposa recibió un control clínico en el lugar. Las dos vecinas del último piso también fueron trasladadas al Hospital Rivadavia por inhalación de humo.

Reyes destacó que la evacuación se realizó "en orden y sin pánico". Los vecinos de los pisos superiores que tuvieron dificultades para descender debido a la presencia de humo recibieron asistencia del equipo especial de rescate de Bomberos.

El departamento del cuarto piso quedó inhabitable y el edificio permanece sin suministro eléctrico como consecuencia de los daños registrados en el sector de cableado.

Los vecinos todavía no pueden regresar a sus viviendas. Según estimó Reyes, podrán hacerlo una vez que finalicen las diligencias judiciales, lo que podría ocurrir después del mediodía.

Por el operativo, el tránsito permaneció interrumpido sobre la avenida Callao, a la altura del 1700, cerca de la intersección con Quintana. Las causas que provocaron el incendio todavía no fueron determinadas.

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