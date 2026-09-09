Juicio por Loan Peña: Antonio Benítez sostuvo que Laudelina "sabe la verdad" sobre la desaparición

El tío político del niño de 5 años reconstruyó la búsqueda, denunció torturas tras su detención y señaló que su exesposa no podía decirle nada sobre "el accidente", al que la mujer adjudicó la desaparición del nene, porque "estaba amenazada".

Antonio Bernardino Benítez, uno de los siete acusados por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Peña, declaró en el juicio que se lleva a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de la ciudad de Corrientes y apuntó contra su exesposa y tía del niño, Laudelina : "No podía decirme nada del accidente porque estaba amenazada".

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Se trata del segundo imputado que presta testimonio luego de la comparecencia de su expareja, quien pidió perdón por mentir y lloró . Benítez se quebró durante su declaración, atinó a responder preguntas de su defensor Enzo Di Tella y aseguró que es inocente.

"El domingo 9 de junio fuimos con mis hijos a lo de Catalina y Laudelina cocinó. Yo compré carne de pollo", recordó Antonio y agregó: "Me sorprendió la actitud de (María Victoria) Caillava y (Carlos Guido) Pérez, me sentí incómodo, no sabía quiénes iban a estar y tampoco sabía que iban a estar ellos".

El imputado negó tener contactos con la exfuncionaria municipal y el capitán de la Armada y sostuvo que Laudelina o la abuela Catalina pudieron haber invitado a Caillava y Pérez para que participaran del almuerzo realizado el 13 de junio de 2024. El tío político de Loan puntualizó que el vínculo con Laudelina no se encontraba en un buen momento porque él le era infiel: "Ella siempre me reclamaba. Yo tenía otra mujer".

"Con Laudelina la única comunicación que tenemos es por nuestros hijos. Ella me pregunta cómo están", señaló Benítez y negó haberse cambiado de remera durante la búsqueda de Loan.

Antonio Benítez apuntó a Laudelina Peña luego de que se quebrara en su declaración

"Creo que Laudelina sabe la verdad. Para mí dijo la verdad cuando mencionó el accidente en la ciudad de Corrientes", declaró Benítez ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, y resaltó que el matrimonio no buscó al menor en el paraje El Algarrobal.

"Yo sigo enojado con ella porque no sé bien qué pasó, qué vio ella, por qué tuvo que esperar tanto tiempo y decir que fue un accidente", reconoció el tío de Loan, y relató que Laudelina le dijo que no podía explicárselo porque estaba "amenazada, al igual que su abogada, la doctora Chirivín".

Además, el hombre denunció torturas sufridas en la cárcel, pidió la investigación de esos hechos y negó tener diálogos con el comisario Walter Maciel.

"Nunca dejé de buscar a Loan. Me sentía obligado porque se había perdido mi sobrino", afirmó Benítez al contestar las interrogaciones de Di Tella.

Juicio por la desaparición de Loan Peña: quiénes son los acusados

El expediente principal por la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024 tras un almuerzo en la casa de su abuela Catalina, tiene como principales imputados a:

María Victoria Caillava (exfuncionaria municipal)

Carlos Guido Pérez (capitán de la Armada)

Walter Maciel (excomisario)

Laudelina Peña (tía de Loan)

Antonio Bernardino Benítez (pareja de Laudelina)

Mónica Del Carmen Millapi

Daniel "Fierrito" Ramírez

En tanto, la causa paralela que investiga los delitos de desvío de la investigación, usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad mantiene imputados a otras diez personas: Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel "El Americano" Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.