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Leonardo DiCaprio compró una isla de 42 hectáreas en Belice y proyectó un ambicioso refugio natural

El actor adquirió Blackadore Caye por u$s1,75 millones y planeó convertirla en un modelo de turismo sustentable, con medidas para recuperar el ecosistema marino y proteger especies.

Leonardo DiCaprio invirtió en una isla para proteger tortugas

Leonardo DiCaprio invirtió en una isla para proteger tortugas, manatíes y peces. 

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El actor estadounidense Leonardo DiCaprio adquirió por US$1,75 millones Blackadore Caye, una isla de 42 hectáreas ubicada frente a la costa de Belice, en el Caribe, con la intención de desarrollar allí un proyecto turístico sustentable que ayudara a recuperar el ambiente y preservar su biodiversidad.

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La propiedad, que fue comprada a medias con el empresario Jeff Gram, en 2005, se encuentra cerca de la barrera de coral de Belice, uno de los principales atractivos naturales de la región, y llamó la atención del protagonista de Titanic durante un viaje realizado un año antes de la compra, cuando quedó impactado por la riqueza de la vida marina del lugar.

El plan de DiCaprio no apunta solamente a levantar un complejo turístico, sino también a revertir problemas ambientales que afectan a Blackadore Caye, entre ellos la pesca ilegal, la erosión de la costa y la deforestación, mediante un desarrollo pensado bajo criterios de conservación.

Blackadore Caye, la isla que compró Leonardo DiCaprio en el Mar Caribe.

Blackadore Caye, la isla que compró Leonardo DiCaprio en el Mar Caribe.

El proyecto contempla un complejo con instalaciones de bajo impacto, energías renovables y espacios destinados a la recuperación de la fauna marina, entre ellos arrecifes artificiales, refugios para peces y un área específica para la conservación de los manatíes, además de una estación dedicada a estudiar el impacto ambiental.

La iniciativa también incluye un desarrollo turístico de lujo con villas y alojamientos distribuidos sobre la isla, aunque bajo exigentes condiciones ambientales, como el uso eficiente del agua y la generación de energía renovable, con la intención de combinar actividad turística y restauración ecológica.

"El objetivo principal es hacer algo que cambie el mundo", explicó DiCaprio al presentar el proyecto, que definió como una oportunidad para demostrar que una inversión turística podía contribuir a la recuperación de un ecosistema deteriorado y convertirse en una referencia dentro del movimiento ambiental.

Cuándo abriría el coplejo de Leonardo DiCaprio en Blackadore Caye

El proyecto de Blackadore Caye tenía prevista su inauguración para 2018, pero esa fecha nunca se concretó. La construcción y los cambios en el diseño hicieron que el desarrollo se demorara durante años, mientras las autoridades y especialistas ambientales revisaban distintos aspectos de la iniciativa.

Con el paso del tiempo aparecieron nuevas fechas estimativas, pero ninguna se materializó. Un reporte de 2024 ubicaba la apertura hacia fines de 2025, aunque información más reciente señala que el complejo todavía no abrió sus puertas y que actualmente no existe una fecha confirmada de inauguración.

Leonardo DiCaprio.

Leonardo DiCaprio.

La demora también estuvo relacionada con la intención de reducir el impacto ambiental del emprendimiento: algunos diseños originales fueron modificados después de recibir observaciones de especialistas y ambientalistas, con cambios destinados a preservar el ecosistema de la isla y su entorno marino.

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