Juicio por la muerte de Diego Maradona: Claudia Villafañe, Dalma y Giannina participarán de una audiencia tras el escandaloso documental De acuerdo con lo que señala el escrito, durante la audiencia reclamarán una compensación económica por el uso indebido de imagen en "Justicia Divina", el material que derivó en el apartamiento de la jueza Julieta Makintach. Por







Dalma y Giannina junto a Claudia Villafañe asistirán a una audiencia.

Claudia Villafañe, junto a Dalma y Gianinna Maradona, participarán de mediación vinculada al documental que aborda el juicio por la muerte de Diego Maradona. La causa se inició a partir de una denuncia de María Carmen de Irigoyen, quien reclama “daños y perjuicios por uso indebido de imagen”.

El conflicto gira en torno a la producción Justicia Divina, en la que se habría incluido la imagen de la denunciante sin su consentimiento, según contó NA.

Jueza Julieta Makintach Claudia Villafañe, Giannina Maradona y Dalma Maradona asistirán a una audiencia por el uso indebido de imagen en Justicia Divina, el documental de la jueza Julieta Makintach. Redes sociales La demanda solicita una compensación económica por los presuntos perjuicios ocasionados por esa exposición pública. En el expediente también figura como demandada la productora La Doble S.A., responsable del material audiovisual.

El expediente contempla además un listado de mediadores alternativos en caso de que se solicite reemplazar al designado. Entre ellos figuran Mariana Baya Casal, Andrea López Attias, Susana Fernández y Mara Orlando.