Quién era D'Angelo: la leyenda del Neo-Soul que murió a los 51 años Michael Eugene Archer, cantante y compositor estadounidense, padecía cáncer de páncreas. Fue autor del icónico disco Voodoo y marcó a toda una generación con su estilo único.







El cantante y compositor estadounidense falleció tras una dura pelea contra un cáncer de páncreas.

Michael Eugene Archer, más conocido como D'Angelo, murió este martes a los 51 años de edad. El icónico cantante estadounidense, compositor y pionero del Neo-Soul padecía un cáncer de páncreas.

D'Angelo nació en Richmond, Virginia, el 11 de febrero de 1974. Con apenas 21 años de edad se volvió una estrella dentro de la música estadounidense con la presentación de su primer disco Brown Sugar (1995) en el que redifinió el sonido R&B. D'Angelo fue un precursor en el nacimiento y el ascenso del movimiento Neo-Soul que se impuso en la década de los '90.

Al iniciar el nuevo milenio, D'Angelo alcanzó el reconocimiento total de la industria musical. Al lanzar Voodoo (2000) obtuvo el premio al Mejor Álbum de R&B. Además, la canción “Untitled (How Does It Feel)” ganó como Mejor Interpretación Vocal Masculina.

Para D'Angelo haber alcanzado la gloria significó la necesidad de desaparecer públicamente durante 14 años. Por un lado, no toleró la fama que había logrado y que no pudiera tener una vida normal. Además, tuvo una fuerte adicción a la cocaína. Pero en 2014 reapareció con el lanzamiento de Black Messiah y demostró que su talento seguía vigente. Por este disco ganó otros dos Premios Grammy.