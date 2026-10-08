Juicio por la desaparición de Loan Peña: declara el hijo de María Victoria Caillava

Jorge Luciano Bertón se presentará ante el Tribunal Oral Federal, mientras que también están citados Mario Justo “Guacha” González y una integrante de la Policía Federal.

Este jueves se sumará un nuevo episodio por el juicio por la desaparición de Loan Peña . Durante esta jornada está prevista la declaración de Jorge Luciano Bertón, hijo de María Victoria Caillava.

En la audiencia número 32 del debate que tiene lugar en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, el hombre prestará declaración un día después del primer testimonio de su madre.

Bertón quedó bajo la lupa de los investigadores luego de que el Comando Unificado Corrientes (CUC) analizara su teléfono celular junto con los datos del dispositivo de Carlos Pérez, pareja de Caillava. A partir de esa pericia, un informe sugirió que pudo haber existido una reunión entre Bertón, Pérez y Caillava tras la desaparición del nene en junio de 2024.

Sin embargo, la requisitoria de elevación a juicio precisa que las pruebas recolectadas hasta el momento no permitieron confirmar si ese encuentro existió ni precisar su fecha . Para despejar esas dudas, la Justicia solicitó a Google un informe de geolocalización que permita reconstruir los movimientos de los teléfonos de los implicados.

La mirada sobre el entorno familiar de la pareja no es nueva. En la causa ya constan informes sobre Bertón, fotografías de su vivienda y el secuestro de su camioneta Toyota Hilux junto con distintos elementos hallados en su interior , procedimiento realizado el 29 de junio de 2024.

Juicio por la desaparición de Loan: la declaración de María Victoria Caillava

Durante la primera declaración en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava rompió el silencio: "Jamás en mi vida haría daño a un niño", aseguró y resaltó el dolor que le produce ser acusada de la sustracción del menor.

Durante su exposición en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, la imputada rechazó de manera categórica que esté implicada en el hecho. Es una de de las siete acusadas por la desaparición y ocultamiento del menor, en Corrientes.

Loan desapareció en junio de 2024.

Caillava, sobre el día de la desaparición de Loan

En su testimonio, la mujer detalló lo sucedido el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal de 9 de Julio, lugar donde el niño fue visto por última vez el niño. "Le pedí a la jueza que por favor haga un seguimiento del celular. Jamás lo alzamos a Loan, nosotros nunca lo subimos en el auto. Jamás lo atropellamos, pero a muchos les conviene la teoría del accidente", remarcó.

Caillava testimonió que la ubicación de su teléfono estuvo encendida en todo momento y que van a comprobar que regresaron directo a su casa sin realizar paradas, y que nadie les impidió salir de la localidad ni les advirtió que no podían retirarse.

Durante su intervención, la mujer expresó sentirse muy apegada a la abuela Catalina por considerarla una mujer sola que sacó adelante a su familia, al tiempo que asumió el impacto emocional que atraviesa su entorno.

"Me siento responsable de lo que está pasando mi marido y mi hijo. Lo único que hicieron fue ayudar a la búsqueda de Loan. La familia de Loan sabe que mi hijo se mata laburando para darle el pan a sus hijos y progresar. Todo el día trabaja. Me siento totalmente responsable", sostuvo en llanto.

En cuanto al allanamiento realizado en su vivienda, defendió su postura colaborativa al señalar que en ningún momento se opusieron a las medidas judiciales. Relató que revisaron toda la propiedad, que entregó un chaleco bordó que había utilizado durante el almuerzo sin haberlo lavado y que cedió su teléfono celular sin oponer resistencia para que fuera resguardado en un sobre por los efectivos.

Por qué se fueron de la casa de la abuela de Loan

Al reconstruir las horas posteriores al encuentro del 13 de junio de 2024, Caillava contó cómo se enteró de la ausencia del nene: según su testimonio, la abuela Catalina la llamó para preguntarle si no lo había visto en el camino o si no se habría escondido en el vehículo, a lo que respondió que no porque su marido siempre cierra la camioneta con llave.

Tras revisar la Ford Ranger junto a su esposo, intentó comunicarse nuevamente sin éxito y decidió llamar a Laudelina Peña y luego al policía Hernán Duarte, argumentando que el teléfono de la comisaría local nunca funciona. A partir de allí, regresaron al lugar para sumarse a los rastrillajes.

"Cuando llegué pasamos al campito de enfrente y después a la casa de la abuela Catalina. Le pedí a mi esposo que me acompañe a buscar en el monte. Recorrimos todo, pasamos dos alambrados. Salimos a un descampado, volvimos, revisamos todo", declaró.

Respecto al vínculo previo con la familia y la organización del almuerzo, la exfuncionaria detalló que siempre colaboró con los vecinos desde su función pública y que el 12 de junio recibió un audio de Laudelina invitándola en nombre de Catalina. Añadió que esa tarde la pasó en su casa cargando títulos secundarios del colegio de 9 de Julio y que, tras la reunión del día 13, regresó a su hogar junto a su marido, quien estacionó el vehículo en el galpón antes de ingresar a la vivienda.

Por otro lado, Caillava se refirió a sus denuncias sobre el tráfico de estupefacientes en la zona y explicó el temor que sintió tras las acusaciones de Brisa Contreras, argumentando que muchos notaron que ella era quien informaba sobre estos temas.

"Hace muchos años que está instalada la droga en 9 de Julio. Yo veía a niños de 11 o 12 años fumando o consumiendo droga en mi pueblo", denunció, subrayando que fue la única funcionaria que se animó a alertar a intendentes y comisarios sobre los puntos de venta.

Juicio por la desaparición de Loan Peña: quiénes declararán esta semana

La jornada judicial en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional incluye también las declaraciones en calidad de testigos de los efectivos de la Policía Federal Argentina José María Rodríguez, Lisandro Ariel Sánchez y Pablo Fernando Culshaw, citados por el fiscal federal Carlos Schaefer.

En tanto, para este jueves está previsto que declaren Jorge Luciano Bertón, hijo de Caillava, quien no se encuentra imputado y participó en los primeros rastrillajes. Todo esto ocurre mientras la querella familiar mantiene firme el pedido para drenar las lagunas 1 y 4 de 9 de Julio en busca de nuevas pistas.