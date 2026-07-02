2 de julio de 2026 Inicio
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José María Muscari declaró en la Justicia por el accidente fatal de Ernestina Pais: "No estaba llegando tarde"

El director teatral se presentó en la Fiscalía de San Isidro en el marco de la investigación por la muerte de la periodista, que se produjo cuando una formación ferroviaria embistió su vehículo.

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José María Muscari y Ernestina Pais.

José María Muscari y Ernestina Pais.

El director teatral José María Muscari declaró como testigo en la Fiscalía de San Isidro en el marco de la investigación por la muerte de la periodista y conductora Ernestina Pais, que se produjo cuando una formación ferroviaria embistió su vehículo en un paso a nivel.

José María Muscari junto a Ernestina Pais.
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En diálogo con la prensa tras su declaración, Muscari se refirió al motivo de su citación. "Desde que me convocaron sabía muy claramente el contexto. Quieren corroborar cuál era el trabajo de Ernestina, en qué consistía su labor y a qué hora tenía que llegar al teatro. No hay más puntualidades que esas", expresó.

José María Muscari y Ernestina Pais.

José María Muscari y Ernestina Pais.

En tal sentido, remarcó que la periodista se encontraba en camino anticipadamente al teatro por su obra El Divorcio del Año. "No estaba llegando tarde a ningún lado Ernestina. Estaba llegando más temprano que sus compañeros. A una obra de teatro uno llega una hora antes. Ernestina iba a llegar una hora y cuarto antes. Eso está bueno aclararlo para que no se siga tergiversando algo que no existe", señaló.

También expuso que declaró para que no se presente el hijo de Pais, Benicio Guyot: "Me surgió también el deseo de venir porque sé que hubo una intención de no molestar a Benicio en este momento. Lo mejor era que viniera yo y no su hijo. Que otra persona pueda dar esos datos para que no queden tomados del aire".

José María Muscari reveló cómo se enteró del accidente fatal de Ernestina Pais

José María Muscari reveló que se enteró de la muerte de la periodista y conductora Ernestina Pais a través de su hijo, luego del accidente que se produjo cuando una formación ferroviaria embistió a su vehículo en un paso a nivel en San Isidro. El director teatral fue citado a declarar por la Fiscalía como testigo, en el marco de la investigación.

En un comunicado, Muscari contó la sucesión de hechos, en el contexto del choque fatal: "Este jueves fui citado a declarar como testigo para corroborar que Ernestina se encontraba trabajando y que esa noche tenía función de teatro. El lamentable accidente ocurrió a las 19:25. A las 20:30, una productora de Crónica TV se comunicó conmigo para consultar si Ernestina había llegado al teatro e informarme que había sufrido un accidente. Inmediatamente llamé al teatro para verificar si ya había arribado".

En tal sentido, recordó el momento en el que el hijo de la periodista confirmó el deceso. "A las 20:35 intenté comunicarme con Ernestina para saber qué había sucedido, sin imaginar la gravedad de la situación. Como era de esperar, nadie respondió a su teléfono. Recién a las 20:50, el elenco y yo nos enteramos de lo ocurrido por su hijo, Benicio", expresó.

"Cualquier otra versión que altere esta secuencia de hechos solo contribuye a generar interés mediático a partir de información tergiversada y desinformación", concluyó.

En tanto, el director teatral asistió al velatorio de la periodista el domingo, en el que familiares, amigos y colegas se reunieron para darle el último adiós en una ceremonia privada. "En una ocasión como esta no se encuentran muchas palabras. Trato de recordar a Ernestina desde el mayor lugar de alegría que tenía, pero creo que yo y todas las personas que la queríamos y la amábamos todavía no podemos reaccionar", reconoció en diálogo con la prensa.

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