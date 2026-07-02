2 de julio de 2026 Inicio
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Juicio por la desaparición de Loan: en la séptima audiencia declara Catalina, la abuela del niño

Se trata de la dueña de la casa donde ocurrió la reunión familiar en la que el menor desapareció. También se presentarán otros familiares: Macarena Peña, Camila Núñez y dos tíos maternos.

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Declara Catalina

Declara Catalina, la abuela de Loan.

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña afrontará una nueva jornada de audiencias en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en Corrientes. Para este jueves está previsto que declaren cinco familiares del niño, visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal.

José Peña declaró este martes, se emocionó y compicó a su hermana, Laudelina.
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Con estas testimoniales, el Tribunal Oral Federal avanzará en el cierre de la etapa dedicada a escuchar al entorno más cercano del menor antes de continuar con el resto de la prueba prevista para el debate.

Avanza el juicio por la desaparici&oacute;n de Loan Pe&ntilde;a

Avanza el juicio por la desaparición de Loan Peña

Entre los testigos citados se encuentran Catalina Peña, abuela paterna de Loan y propietaria de la vivienda donde se realizó el almuerzo familiar previo a la desaparición; Camila Núñez, esposa de Diego "Huevo" Peña y prima política del niño; Macarena Peña, hija de Laudelina Peña y Antonio Benítez; y Ceferina Noguera y Alberto Sebastián Noguera, hermanos de María Noguera y tíos maternos del menor.

La expectativa de la audiencia está centrada principalmente en las declaraciones de Catalina, Camila y Macarena, ya que las tres estuvieron presentes el día en que Loan desapareció y podrían aportar detalles sobre los movimientos registrados antes y después de que el niño fuera visto por última vez.

Uno por uno, los roles principales en la desaparición de Loan

Catalina Peña fue la anfitriona del almuerzo realizado en su casa del paraje Algarrobal, el escenario donde comenzó la secuencia que hoy intenta reconstruir la Justicia.

Por su parte, Camila Núñez tomó algunas de las últimas imágenes conocidas de Loan con vida y, durante la investigación, cuestionó la hipótesis del supuesto accidente planteada por Laudelina Peña al asegurar que nunca presenció una situación de esas características.

En tanto, Macarena Peña fue quien captó la última fotografía conocida del niño durante el almuerzo familiar. En su momento explicó que decidió tomar la imagen porque Loan jugaba golpeando los cubiertos sobre la mesa mientras esperaba la comida. Su testimonio también será seguido de cerca por las precisiones que pueda aportar sobre lo ocurrido ese día.

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