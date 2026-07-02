Tras reunirse con Diego Santilli, Ignacio Torres confirmó la licitación del nuevo Acueducto de Comodoro Rivadavia

El gobernador de Chubut anunció que la próxima semana se pondrá en marcha el proceso licitatorio para una de las obras más importantes de la provincia, tras el encuentro que mantuvo con el jefe de Gabinete. Además, acordaron conformar una mesa de trabajo por la futura concesión de la Central Hidroeléctrica Futaleufú.

El flamante jefe de Gabinete , Diego Santilli, recibió este jueves en la Casa Rosada al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que había faltado a la jura, para avanzar en una agenda de trabajo conjunta entre la Nación y la provincia. Como principal resultado del encuentro, ambas partes acordaron avanzar con el decreto que habilitará la licitación del nuevo Acueducto de Comodoro Rivadavia.

El gobernador Vidal, en la asunción de Santilli: "Es una oportunidad para que el interior sea escuchado"

Durante la reunión también analizaron distintas iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno nacional. Además, desde la Jefatura de Gabinete destacaron el compromiso de la Nación de avalar el préstamo solicitado por Chubut ante el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), destinado a financiar las obras.

Según precisó el Gobierno nacional, el proyecto permitirá fortalecer el abastecimiento de agua potable en la Cuenca del Río Senguer, disminuir las pérdidas del sistema y generar mejores condiciones para el desarrollo de la provincia.

Al término del encuentro, Torres destacó los avances alcanzados y aseguró: " Fue una muy buena reunión de trabajo, en la que avanzamos sobre una agenda fundamental para Chubut. Después de completar la factibilidad técnica y financiera del proyecto, acordamos avanzar con el decreto que permitirá licitar la próxima semana una obra tan esperada como el nuevo Acueducto de Comodoro Rivadavia".

Además del nuevo acueducto, Santilli y Torres resolvieron conformar una mesa de negociación para elaborar el nuevo pliego correspondiente a la futura concesión de la Central Hidroeléctrica Futaleufú, con el objetivo de que la provincia participe en la definición de las condiciones de esa concesión estratégica.

"También conformamos una mesa de negociación para trabajar en el nuevo pliego de la concesión de Futaleufú. Es fundamental que Chubut participe desde el primer momento en una discusión estratégica para defender nuestros recursos y los intereses de todos los chubutenses", expresó el gobernador.

Desde el Ejecutivo chubutense señalaron que el objetivo es garantizar un rol activo de la provincia en un proceso considerado clave para el desarrollo energético y la administración de sus recursos.

Cómo será el nuevo Acueducto de Comodoro Rivadavia

La obra será financiada mediante un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y contempla la construcción de una nueva conducción con capacidad para transportar 5.000 metros cúbicos de agua por hora entre las estaciones de bombeo Cerro Negro y Valle Hermoso.

La iniciativa forma parte del Programa Sistema de Acueductos Sostenibles de la Provincia del Chubut y fue autorizada por la Ley II N° 317, sancionada por la Legislatura provincial en diciembre de 2025, que habilitó la operación de crédito para ejecutar el proyecto.

De acuerdo con el Gobierno provincial, el nuevo acueducto permitirá incrementar el caudal transportado desde los actuales 4.700 hasta 7.000 metros cúbicos por hora. Además, incorporará nuevas conexiones que facilitarán las tareas de mantenimiento y mejorarán la continuidad del servicio.

El proyecto también contempla la adecuación de las estaciones de bombeo para incorporar la nueva conducción y permitir su funcionamiento tanto de manera independiente como en paralelo con los acueductos existentes.

Al cierre del encuentro, Torres remarcó la importancia de mantener el diálogo con el Gobierno nacional para avanzar en obras estratégicas para la provincia. "Seguimos gestionando con seriedad, dialogando y consiguiendo resultados concretos para la provincia. Ese es el camino que elegimos y el que vamos a seguir recorriendo", concluyó.