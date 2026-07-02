Mundial 2026: la Selección argentina cambió los planes y viajó antes a Miami El equipo de Lionel Scaloni decidió adelantar el vuelo y llegar antes de lo previsto a la sede de los 16avos de final, etapa en la que enfrentará a Cabo Verde. Cuándo y dónde será el banderazo, que se espera multitudinario debido a una sede copada por argentinos. Por Agregar C5N en









Scaloni no definió el equipo para el viernes. @Argentina

La Selección argentina tenía previsto quedarse en Kansas hasta el jueves por la noche para luego emprender viaje a Miami, pero decidieron modificar los planes y ya llegaron a la ciudad que será sede del encuentro de 16avos de final vs. Cabo Verde. Además, estarán presentes para el banderazo.

Luego del entrenamiento que se llevó a cabo el miércoles a las 13 de Argentina y se desarrolló a puertas cerradas, el equipo adelantó un día su viaje y se trasladaron a Florida, en línea con la rutina que viene sosteniendo desde el comienzo el Mundial 2026.

#SelecciónMayor ¡Llegamos a Miami! pic.twitter.com/neOiGJCjxC — Selección Argentina (@Argentina) July 2, 2026 La Selección volvió a priorizar la logística y recién cambia de sede una vez finalizados los trabajos futbolísticos. El jueves realizarán una última práctica en el Hard Rock Stadium de Miami, escenario de la Copa América 2024.

Scaloni todavía no confirmó el equipo, pero las dudas pasan por el lateral izquierdo, la zaga central y el acompañante de Lionel Messi, con Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Cuándo será el banderazo argentino en Miami La hinchada argentina se convocó para dos banderazos: el primero será a las 13 y el segundo, el que más promete, será a las 18. El punto de encuentro estará en la calle 73 y avenida Collins, una zona emblemática frente a un local de churros marplatenses.