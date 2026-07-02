2 de julio de 2026 Inicio
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Femicidio de Agostina Vega: se negó a declarar la pareja de Claudio Barrelier que también está detenida

Marianela "la gringa Ludmila" Palmero es la cuarta persona detenida en la causa que investiga el asesinato de la adolescente de 14 años en Córdoba y está imputada por "encubrimiento agravado".

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Claudio Barrelier y Marianela la gringa Ludmila Palmero.

Claudio Barrelier y Marianela "la gringa Ludmila" Palmero.

La cuarta detenida por el femicidio de Agostina Vega, Marianela "la gringa Ludmila" Palmero, fue citada a indagatoria este jueves por el fiscal Raúl Garzón, pero se negó a declarar. Palmero es la pareja de Claudio Barrelier, el principal sospechoso del asesinato, y madre de la niña que el imputado mencionó como su hija en distintas instancias de la investigación.

Melisa Heredia, madre de Agostina Vega.
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"Negó los hechos, se abstuvo de declarar. Se mantiene la misma imputación que es encubrimiento agravado", confirmó a ElDoce su abogado, Alberto Jaime Felsztyna. De acuerdo a una exempleada del bar Wachitas, Palmero y Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka y gerente del lugar, tenían una relación cercana.

Asimismo, el representante legal de Palmero fue consultado por el mensaje que la acusada le envió a Barrelier la noche del femicidio sobre un grito, pero evitó referirse al contenido hasta tener acceso al expediente. Felsztyna reiteró que, por ahora, la situación procesal de su clienta no cambió y anticipó que pedirá su libertad una vez que avance el proceso.

Andreani y Osvaldo Fassetta, amigo de Barrelier, también están acusados de "encubrimiento agravado". El fiscal dispuso prisión preventiva para ambos y para el acusado por abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género, figura que encuadra el caso como femicidio.

La Fiscalía continuará con la recolección de pruebas y la preparación del requerimiento de elevación a juicio, etapa previa al debate oral.

Por qué detuvieron a Marianela Palmero

Según la reconstrucción de la causa, Palmero se encontraba en la vivienda del barrio Cofico junto a su hija de 11 años cuando Barrelier ingresó al domicilio con Agostina durante la noche del 23 de mayo. Ese lugar es señalado por los investigadores como la escena donde la adolescente fue asesinada.

En paralelo con esta nueva detención, también declararon ante la Fiscalía otros imputados por encubrimiento. Entre ellos se encuentra Fassetta, quien solicitó ampliar su indagatoria a través de su defensa.

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