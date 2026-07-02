Ola polar en Argentina: nieva en Sierra de los Padres y rige una alerta por temperaturas extremas

Llegó el frío
En Buenos Aires se siente el frío con mínimas de -4 grados en Coronel Pringles y -5 en Sierra de La Ventana. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por una caída estrepitosa del termómetro con sensaciones térmicas que descienden hasta los -13 grados.
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Una masa de aire de origen antártico avanza por Argentina generando temperaturas bajo cero en varias localidades del país, en la provincia de Buenos Aires, se registraron nevadas en la zona de Sierra de Los Padres. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por temperaturas extremas frío para 17 provincias.
Según informaron desde Meteored "el núcleo de aire frío permanecerá prácticamente estacionario sobre gran parte del territorio argentino hasta los primeros días de la próxima semana".
En el caso de la provincia de Misiones, rige una alerta amarilla por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, granizo ocasional, ráfagas puntualmente fuertes e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.