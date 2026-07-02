Ola polar en Argentina: nieva en Sierra de los Padres y rige una alerta por temperaturas extremas

El informe del SMN sobre la masa de aire ártico que congeló el termómetro en Argentina

La situación estará acompañada por muy bajas temperaturas, especialmente en Patagonia y Cuyo. En estas zonas podrán registrarse temperaturas mínimas de entre -12 y 0 °C, con valores que incluso podrían descender por debajo de los -20 °C en sectores de la meseta patagónica. Las temperaturas máximas oscilarán entre -5 y 7 °C, especialmente durante las jornadas del 1 y 2 de julio.

Servicio Meteorológico Argentino (SMN)

Por su parte en el centro-este y norte del país, se esperan los días más fríos entre el miércoles y viernes, con temperaturas mínimas que estarán, entre -8 y 0 °C en la parte central, y entre -2 y 8 °C en el norte. Las temperaturas máximas rondarán entre los 6 y 12 °C en la franja central, y entre los 10 y 18 °C en el norte.

A su vez, se registrarán nevadas en la meseta patagónica y en zonas bajas de la región cuyana, así como en las áreas serranas de Córdoba, San Luis y de las provincias del noroeste argentino. Las nevadas más significativas se darán sobre la meseta de Neuquén y el centro y sur de Mendoza durante el miércoles 1 de julio, con acumulados de entre 5 y 15 cm.