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Llegó el frío

Ola polar en Argentina: nieva en Sierra de los Padres y rige una alerta por temperaturas extremas

En Buenos Aires se siente el frío con mínimas de -4 grados en Coronel Pringles y -5 en Sierra de La Ventana. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por una caída estrepitosa del termómetro con sensaciones térmicas que descienden hasta los -13 grados.

- 2 de julio 2026 - 07:16

En Sierra de los Padres la temperatura llegó a los -3 grados con una débil nevada. 

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Una masa de aire de origen antártico avanza por Argentina generando temperaturas bajo cero en varias localidades del país, en la provincia de Buenos Aires, se registraron nevadas en la zona de Sierra de Los Padres. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por temperaturas extremas frío para 17 provincias.

Según informaron desde Meteored "el núcleo de aire frío permanecerá prácticamente estacionario sobre gran parte del territorio argentino hasta los primeros días de la próxima semana".

En el caso de la provincia de Misiones, rige una alerta amarilla por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, granizo ocasional, ráfagas puntualmente fuertes e intensa actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

Las alertas amarillas del Servicio Meteorológico Nacional para el 2 de julio

Ahora: comenzó a nevar en Villa Gessel

El informe del SMN sobre la masa de aire ártico que congeló el termómetro en Argentina

La situación estará acompañada por muy bajas temperaturas, especialmente en Patagonia y Cuyo. En estas zonas podrán registrarse temperaturas mínimas de entre -12 y 0 °C, con valores que incluso podrían descender por debajo de los -20 °C en sectores de la meseta patagónica. Las temperaturas máximas oscilarán entre -5 y 7 °C, especialmente durante las jornadas del 1 y 2 de julio.

Por su parte en el centro-este y norte del país, se esperan los días más fríos entre el miércoles y viernes, con temperaturas mínimas que estarán, entre -8 y 0 °C en la parte central, y entre -2 y 8 °C en el norte. Las temperaturas máximas rondarán entre los 6 y 12 °C en la franja central, y entre los 10 y 18 °C en el norte.

A su vez, se registrarán nevadas en la meseta patagónica y en zonas bajas de la región cuyana, así como en las áreas serranas de Córdoba, San Luis y de las provincias del noroeste argentino. Las nevadas más significativas se darán sobre la meseta de Neuquén y el centro y sur de Mendoza durante el miércoles 1 de julio, con acumulados de entre 5 y 15 cm.

El hielo en las calles complica la circulación en Neuquén

Suspendieron las clases en toda la provincia de Mendoza por condiciones meteorológicas extremas

La Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza emitió el siguiente comunicado: " La medida para el turno mañana se debe a la evolución de los pronósticos durante la madrugada con temperaturas bajas extremas. Debido a los pronósticos meteorológicos que indican nevadas, lluvias, viento, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones, siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, la Dirección General de Escuelas (DGE) informa que este jueves 2 de julio se determinó extender la suspensión de clases presenciales en el turno mañana en las escuelas de todos los niveles y modalidades de toda la provincia. La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.

Comenzó a nevar en Mar del Plata: las imágenes de los usuarios

Por el frío y la nieve cortaron rutas en la Patagonia: las dificultades de circular

En Neuquén el día de ayer emitieron un comunicado por las condiciones meteorológicas adversas que se presentan en la región: "Vialidad Nacional informa que se restringe la circulación para transporte de carga y pasajeros, entre las 18:00 hs de hoy y las 09:00 hs del 02/07/2026, en todas las rutas nacionales de la provincia de Neuquén, debido a las condiciones climáticas adversas que afectan la región. La restricción se efectúa con carácter preventivo, a los efectos de reducir riesgos para los usuarios y optimizar los recursos operativos".

Cuáles son las recomendaciones por frío extremo

Desde la Agencia Federal de Emergencias compartieron una serie de recomendaciones ante la alerta amarilla por frío extremo que compartió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

  • Evitá la exposición prolongada al frío.
  • Abrigate adecuadamente y protegé cuello, cabeza y manos.
  • Mantené la calefacción de forma segura y ventilá los ambientes para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.
  • Si no es necesario, evitá salir.
  • No olvides a tus mascotas: asegurales un refugio adecuado y agua que no esté congelada.

¿Cuándo se va el frío? La ola de calor llegó para quedarse en Argentina

Según el pronóstico extendido compartido por el SMN, el frío continuará durante el resto de la semana. Desde Meteored informaron que "el núcleo de aire frío permanecerá prácticamente estacionario sobre gran parte del territorio argentino hasta los primeros días de la próxima semana".

Cómo estará el clima en CABA, según el pronóstico del SMN

El ingreso de una masa de aire frío consolidará un ambiente netamente invernal en la Ciudad de Buenos Aires durante las próximas jornadas. Para este jueves 2, se espera un día marcado por las bajas temperaturas, con una mínima de 1° y una máxima que apenas alcanzará los 9°. El cielo se mantendrá algo a parcialmente nublado, acompañado por vientos leves del sector sur que acentuarán la sensación de frío, sin probabilidades de lluvia.

Pronóstico extendido para CABA.

Pronóstico extendido para CABA.

El núcleo de este sistema frío se hará sentir con mayor intensidad el viernes 3, registrando la temperatura mínima más baja del período con 0°. La máxima ascenderá levemente hasta los 10° en una jornada con nubosidad variable y vientos moderados que rotarán desde el sector norte hacia el oeste.

Hacia el fin de semana, se iniciará un moderado y gradual ascenso térmico. El sábado 4 comenzará con una mínima de 6° y una máxima que llegará a los 13°, bajo un cielo que irá de parcialmente nublado a mayormente cubierto hacia la noche, con vientos del sudoeste.

En Bariloche la térmica es de -13°: se esperan nevadas para los próximos días

Nieva también en Mendoza: los videos de los usuarios

Nevó en las Altas Cumbres, Córdoba y en Puerto Madryn, Chubut

Ranking de temperaturas: cuáles son las localidades con temperaturas bajo cero

Puerto Madryn Chubut -5.6ºC
San Carlos de Bariloche Río Negro -6.7ºC
Perito Moreno Santa Cruz -7.2ºC
Neuquén Neuquén -7.4ºC
Esquel Chubut -7.5ºC
Maquinchao Río Negro -12.6ºC

Aguanieve en Necochea, provincia de Buenos Aires

Nevó en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires

Nieva en Sierra de los Padres, Buenos Aires

Desde Sierra de los Padres, la periodista Jimena Paternoster informó para la pantalla de C5N que durante la noche nevó y la sensación térmica se mantiene cerca de los -3 grados bajo cero.

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