Joaquín, amigo de Lucas González y sobreviviente del ataque policial: "Me mataron en vida".

En la previa del anuncio de la sentencia a los 14 policías de la Ciudad implicados en el crimen de Lucas González , Joaquín, uno de sus amigos y sobreviviente de la masacre de noviembre de 2021 , lo recordó. "Tengo muy presente a mi amigo y lo extraño mucho", aseguró, y relató que "me pegaban y me decían negro villero".

"Nos movilizamos porque la gente está comprometida. Espero que la mamá de Lucas tenga un cumpleaños diferente. Estoy todo el día con ellos y sé lo que sufren, también lo sufro yo", describió.

Joaquín compartió su indignación por el hecho de que los atacantes fueran policías. "Mientras ellos estaban en libertad, nosotros estábamos presos. Me tiraron al piso, me gritaban que era un negro villero. Ellos están para cuidarnos, no para hacernos lo que hicieron", lamentó.

Para el joven, pensar en el fútbol es pensar en Lucas. "Era cambiarme y acordarme de él. De a poco voy retomando las actividades que hacía, el fútbol era un sueño para nosotros. Él era un crack, tenía un pie que era un pincel", contó.

Los padres de Lucas González previo a conocer el veredicto: "Queremos la perpetua"

CRIMEN de LUCAS: HABLA el PADRE a la ESPERA del VEREDICTO a los 14 POLICÍAS

El padre de Lucas, Héctor González, aseguró en las afuera del Tribunal y previo a conocer el veredicto, estar "esperanzados en lograr la mejor sentencia, que es la que buscamos y pidió mi abogado". Para luego remarcar: "Queremos la pena que pidió Gregorio, la perpetua. Pero bueno lo dejamos en manos del Tribunal como siempre y con todo respeto venimos acá”.

“Estigmatizaron, lo discriminaron, lo vieron dos veces. Lo discriminaron porque era morochito para mi, salieron de un barrio carenciado, salieron de entrenar, lo vieron, lo eligieron, lo esperaron y lo acribillaron, me lo torturaron, me lo quemaron con cigarrillos”, sostuvo Héctor González en diálogo con la prensa.

Crimen de Lucas González: cuántos años de prisión solicita Gregorio Dalbón

El abogado Dalbón pidió que todos los comisarios, subcomisarios y los oficiales Martínez, Arévalos y Espinosa sean condenados a 20años de prisión al consideraron coautores de los delitos, privación ilegal de la libertad y abuso de sus funciones.

Sin embargo, para Baidón pidió 30 años de cárcel efectiva, ya que Zúñiga lo señaló como quien lo esposó, lo puso boca abajo y le dijo: "¿Así que sos de Varela, pedazo de villero? Mirá cómo mataste a tu amigo". Y para Cuevas tres años y medio.