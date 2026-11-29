El calendario nacional de feriados tiene durante el mes de diciembre algunas fechas que generan confusión. Qué pasa con el fin de semana largo.

Javier Milei confirma la Ley 27.399 y el feriado por el Día de la Virgen no se traslada: cómo será el descanso

Conforme al cronograma oficial vigente y en cumplimiento de lo estipulado por la Ley 27.399 , el Gobierno Nacional encabezado por Javier Milei mantiene sin modificaciones el esquema de feriados inamovibles , por lo que el feriado por el Día de la Virgen del próximo martes 8 de diciembre no se traslada y se respetará en su jornada original.

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A su vez, el lunes 7 de diciembre funcionará como día no laborable con fines turísticos , conformando así un fin de semana extra largo de cuatro días para quienes accedan al descanso completo.

La festividad religiosa que conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María ocupa un lugar central en el calendario oficial argentino.

Al sostener su carácter inamovible, la administración nacional brinda previsibilidad tanto a los sectores comerciales, bancarios y empresariales como a la industria turística ante las habituales consultas sobre posibles corrimientos de fechas.

Si bien la Ley 27.399 faculta al Poder Ejecutivo a trasladar determinadas efemérides para promover el turismo interno, la norma excluye de forma expresa a las celebraciones religiosas e históricas catalogadas como feriados nacionales inamovibles.

Calendario de feriados: el Día de la Virgen no se traslada.

En ese grupo ingresa el 8 de diciembre, motivo por el cual, aun cuando este año coincida con un día martes, el descanso obligatorio permanece fijo sin desplazarse al lunes anterior.

Asimismo, si bien mediante el Decreto 614/2025 el presidente Javier Milei reglamentó el mecanismo para mover los feriados trasladables que caen en sábado o domingo —dejando en manos de la Jefatura de Gabinete su paso al viernes previo o al lunes posterior—, dicha resolución dejó intactas las fechas inamovibles.

De esta manera, el esquema de descanso en diciembre se organiza del siguiente modo: